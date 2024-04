Formel-1-Saison 2025: Wer tritt für Haas an?

Am Freitag bestätigen Haas und Sauber, was schon länger gemunkelt wurde: Nico Hülkenberg kehrt nach der laufenden Saison zum Schweizer Rennstall zurück. Für seine Nachfolge kommen mehrere Fahrer in Frage.

Nico Hülkenberg wird ab 2025 wieder für den Sauber-Rennstall auf Punktejagd gehen, der ab 2026 als Audi-Werksteam in der Formel 1 antreten wird. Dies wurde am Freitag, 26. April, bestätigt. Damit kehrt er zu jenem Team zurück, mit dem er 2013 zehn Mal in die Punkteränge fuhr und schliesslich WM-Zehnter wurde.

Der 36-Jährige hat im vergangenen Jahr sein Comeback als Stammfahrer des Haas-Teams gegeben, nachdem er sich drei Jahre lang mit gelegentlichen Einsätzen als Ersatzfahrer und 2021 sowie 2022 mit der Reservisten-Rolle beim Aston Martin Team begnügen musste.

Der Deutsche hatte 2023 kein leichtes Spiel im US-Rennstall, der nicht konkurrenzfähig war und die WM auf dem letzten Platz der Konstrukteurswertung abschloss. Nur einmal – in Australien – schaffte er es als Siebter in die Punkte. In diesem Jahr läuft es deutlich besser, er konnte sowohl in Saudi-Arabien (Platz 10) als auch in Australien (Platz 9) und China (Platz 10) frische WM-Zähler bejubeln.

Darüber, wer seinen Platz einnehmen wird, gehen die Meinungen auseinander. Auf der Liste der möglichen Kandidaten stehen mehrere Namen, wie auch Ralf Schumacher bei den deutschen «Sky»-Kollegen betont. Der Landsmann von Hülkenberg sagt dazu: «Durchgesickert ist nur das Eine, dass Oliver Bearman von Ferrari eine Chance bekommen soll, und wir wissen, Haas fährt mit dem Ferrari-Motor, kriegt vielleicht noch ein bisschen Geld dazu, das wäre eine grosse Chance.»

«Aber Haas hat jetzt auch noch ein kleines Problem, die brauchen einen guten, erfahrenen Fahrer noch dazu. Ich glaube nicht, dass Kevin Magnussen ausreichen wird. Und ch bin gespannt, wer da hingeht. Ich würde auf Valtteri Bottas tippen, aber wir werden sehen», fügt der 48-jährige GP-Veteran an.

China-GP, Shanghai International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40:52,554 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +13,773

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +19,160

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,623

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +33,983

06. George Russell (GB), Mercedes, +38,724

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +43,414

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,198

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +57,986

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,476 min

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,812

12. Alex Albon (T), Williams, +1:05,506

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,223

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:11,689

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:22,768

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:27,553

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:35,110

Out

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Kollision

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Motor





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 110 Punkte

02. Pérez 85

03. Leclerc 76

04. Sainz 69

05. Norris 58

06. Piastri 38

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Ocon 0

17. Zhou 0

18. Ricciardo 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 151

03. McLaren 96

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 7

07. Haas 5

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0