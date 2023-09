Tony Arbolino (17.): «Das macht mich traurig»

Beim Moto2-Rennen in Barcelona musste Tony Arbolino einen weiteren Dämpfer im Kampf um den WM-Titel einstecken. Im Anschluss konnte sich der Fahrer des Marc VDS Teams seine schwache Leistung nicht erklären.

Vor der Sommerpause hatte sich Tony Arbolino mit zwei Siegen und vier weiteren Podestplätzen an die Spitze der Moto2-WM gesetzt. Neben Herausforderer Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) galt er damit als einer der größten Titelfavoriten. Doch vier Rennen später liegt der Italiener plötzlich 22 Punkte hinter Acosta auf Rang 2 und hat nur noch 22 Zähler Vorsprung auf Catalunya-Sieger Jake Dixon (GASGAS Aspar Team).

Einen entscheidenden Einfluss auf diese Entwicklung hatte der Gran Premi de Catalunya, bei dem der 23-Jährige nie richtig in Schwung kam. Im Zeittraining erreichte er als 20. seine schlechteste Startposition seit dem Valencia-GP 2021. Zwar erwischte Arbolino einen sensationellen Start, der ihn bis auf Rang 11 vorbrachte, jedoch verlor er diese Positionen im Laufe des 21-Runden-Rennens wieder. Schließlich ging er als 17. leer aus. «Ich hatte einen fantastischen Start. Aber ehrlich gesagt haben wir das gesamte Wochenende nicht verstanden, was wir brauchen, um hier schnell zu sein», stellte der achtfache GP-Sieger enttäuscht fest.

Arbolino weiter: «Uns haben am Wochenende einige Probleme zurückgehalten, die wir einfach nicht lösen konnten. Das macht mich etwas traurig.» Einziger Trost für den Fahrer des Marc VDS Teams war, dass die Punkteausbeute seines Rivalen Pedro Acosta ebenso überschaubar ausfiel. Denn der Spanier überquerte den Zielstrich nur an sechster Position.

Der Italiener, der auch 2024 in der Moto2-Klasse bleiben wird, lässt sich von diesem Tiefschlag jedoch nicht aus der Ruhe bringen. «Ich mache mir keine Sorgen um meine Qualität. Und ich mache mir auch keine Sorgen um die Qualität meiner Mannschaft. In Misano haben wir eine neue Chance. Dort werden wir versuchen zu verstehen, was in Barcelona nicht funktioniert hat, um es anschließend zu beheben.»

Moto2-Ergebnis, Montmeló (3. September):

1. Dixon, Kalex, 21 Rdn in 36:51,330 min

2. Canet, Kalex, + 0,205 sec

3. Arenas, Kalex, + 1,027

4. Garcia, Kalex, + 2,258

5. Gonzalez, Kalex + 2,662

6. Acosta, Kalex, + 3,664

7. Ogura, Kalex, + 4,239

8. López, Boscoscuro, + 4,314

9. Lowes, Kalex, + 4, 607

10. Vietti, Kalex, + 8,729

11. Roberts, Kalex, + 9,476

12. Baltus, Kalex, + 9,596

13. Aldeguer, Boscoscuro, + 9,821

14. Chantra, Kalex, + 10,970

15. Alcoba, Kalex, + 11,183

16. Ramirez, Kalex, + 11,315

17. Arbolino, Kalex, + 16,859

18. Van den Goorbergh, Kalex, + 18,347

19. Tulovic, Kalex, + 25,537

20. Gomez, Kalex, + 25,788

Moto2-WM-Stand nach 11 von 20 Rennen:

1. Acosta 186. 2. Arbolino 164 Punkte. 3. Dixon 142. 4. Canet 116. 5. Lopez 100. 6. Vietti 86. Salac 84. 7. Aldeguer 84. 8. Salac 84. 9. Chantra 79. 10. Lowes 74. 11. Gonzalez 74. 12. Ogura 64. 13. Arenas 59. 14. Garcia 58. 15. Baltus 38. 16. J. Alcoba 33. 17. Roberts 32. 18. Bendsneyder 19. 19. D. Binder 13. 20. Foggia 13. 21. Tulovic 12. 22. Pasini 5. 23. Guevera 3. 24. Ramirez 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 270. 2. Boscoscuro 139.



Team-WM:

1.Red Bull KTM Ajo 245. 2. Elf Marc VDS Racing 238. 3. Beta Tools Speed Up 184. 4. Pons Wegow Los40, 174. 5. Asterius GASGAS Aspar 145. 6. Idemitsu Honda Team Asia 143. 7. QJMOTOR Gresini Racing 117. 8. Fantic Racing 86. 9. Correos Prepago Yamaha VR46, 74. 10. Italtrans Racing 45. 11. Fieten Oli Racing GP 38. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 25. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 19. 14. Onlyfans American Racing 2.