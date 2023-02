Die nächsten MotoGP-Teamvorstellungen stehen an

Am Mittwoch setzt das Repsol-Honda-Werksteam den Reigen der Teampräsentationen 2023 fort, in der nächsten Woche zieht das GASGAS Factory Racing Tech3 Team mit seiner «Launch Party» nach.

Fünf MotoGP-Teams – Yamaha Factory, Gresini Racing, Lenovo Ducati, Pramac Ducati und Red Bull KTM Factory Racing – präsentierten ihren 2023er-Look bereits im Januar offiziell, sechs Teamvorstellungen stehen vor dem WM-Auftakt vom 24. bis 26. März in Portimão noch aus.

Der entsprechende Terminkalender ist seit vergangener Woche komplett, als Rossis Mooney VR46 Racing Team den 6. März als Stichtag für eine Präsentation auf den Social-Media-Kanälen ausgab (Beginn: 11.30 Uhr). Am 7. März folgt dann LCR Honda.

Zuvor stehen aber noch zwei andere Termine an: Den Anfang macht am Mittwoch, 22. Februar Repsol Honda mit dem sechsfachen MotoGP-Weltmeister Marc Márquez und Neuzugang Joan Mir. Die RC213V wird im Campus Repsol, dem Hauptquartier des Titelsponsor in Madrid, enthüllt. Die Vorstellung beginnt um 10 Uhr, die Fans sind auf den Social-Media-Kanälen live dabei.

Am Abend des 4. März hält dann das neue GASGAS-Werksteam in Terrassa nahe Barcelona ab 20 Uhr den Team-Launch mit Pol Espargaró und Augusto Fernández ab.

Die neue RS-GP von Aleix Espargaró und Maverick Viñales wird erst am 10. März – und damit am Tag vor den Testfahrten in Portimão (11. und 12. März) enthüllt. Das neue Aprilia-Team von RNF hat für die Teamvorstellung, die erst am 16. März stattfinden wird, mit dem Casino in Estoril die Heimat von Teamneuling Miguel Oliveira als Veranstaltungsort gewählt.

Die weiteren Teamvorstellungen 2023

22. Februar: Repsol Honda Team

04. März: Tech3 GASGAS Factory Racing

06. März: Mooney VR46 Racing Team

07. März: LCR Honda

10. März: Aprilia Racing

16. März: RNF MotoGP Team