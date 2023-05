Le Mans: Beeindruckende Parade mit Quartararo & Zarco

Ein langer Motorradkorso mit den französischen Helden Fabio Quartararo und Johann Zarco auf ihren MotoGP-Bikes vom Zentrum von Le Mans bis zum Circuit Bugatti gab den Startschuss für den Frankreich-GP 2023.

Von der Polizei eskortiert und mit vielen Fans entlang der gesamten Route erreichte der Konvoi mit Yamaha-Star Fabio Quartararo und Pramac-Ducati-Ass Johann Zarco an der Spitze am Mittwochnachmittag den Circuit Bugatti. Zum Abschluss durfte die beträchtliche Gruppe noch eine Runde auf der Rennstrecke absolvieren, die am Wochenende Schauplatz des 1000. Grand Prix der WM-Geschichte ist.

Die französischen Fans, die Jahr für Jahr für eine grandiose Stimmung sorgen (im Vorjahr strömten an drei Tagen total 225.000 Zuschauer an die Strecke), hoffen natürlich auf einen Erfolg eines Lokalmatadors.

Fünf französische Siege gab es in Le Mans übrigens schon: Jean Auréal (125 ccm 1969), Guy Bertin (125 ccm 1979), Patrick Fernandez (350 ccm 1979), Mike Di Meglio (125 ccm 2008) und Louis Rossi (Moto3 2012). Ein MotoGP-Sieg war noch nicht dabei.

Den einzigen französischen Heimsieg in der «premier class» schaffte Pierre Monneret 1954, damals allerdings noch in Reims.

Zarco war 2017 und 2021 in Le Mans immerhin schon Zweiter, Quartararo hat auf dem Circuit Bugatti einen dritten Rang aus seiner Weltmeister-Saison 2021 zu Buche stehen. Zuvor standen auch schon Christian Sarron (1987 Dritter) und Raymond Roche (1985 Zweiter) vor heimischem Publikum auf dem Podium der Königsklasse.

Detail am Rande: Von bisher 21 MotoGP-Rennen in Le Mans waren ganze elf zumindest teilweise nass. Dieser Trend könnte sich laut aktuellen Wetterprognosen auch in diesem Jahr fortsetzen.