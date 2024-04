Attraktiver Job: Wollen Sie MotoGP-Reporter werden?

SPEEDWEEK.com verstärkt sein Team im Bereich Motorrad. Haben Sie Erfahrung als Online-Journalist/in, Freude am Schreiben sowie Kompetenz in Deutsch und Englisch? Bewerben Sie sich.

Seit 2009 bietet SPEEDWEEK.com rund um die Uhr aktuelle Top-Storys, alle Resultate, Hintergrundberichte und Kolumnen aus den prestigeträchtigen internationalen und den publikumsstarken nationalen Serien des Automobilsports und der Motorradszene.



Kompetent und hintergründig – ein einmaliges Netzwerk an renommierten Berichterstattern garantiert den Blick hinter die Kulissen, liefert einzigartige News, actionreiche Bilder, packende Videos und auch kritische Kommentare.

Um noch näher dran zu sein, suchen wir Sie:



Motorsport-Journalist/in 40 bis 100% im Zweiradbereich.



Was Sie erwartet:

- Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege

- Erfahrenes Team mit langjähriger Online-Erfahrung

- Eventuell Reisen zu Rennveranstaltungen und Tests

- Interessante Honorare für Freelancer mit Home-Office

- Selbständige Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung

- Flexibilität durch Vertrauensarbeitszeit

Was Sie mitbringen sollten:

- Journalistische Motorsport-Erfahrung als Online-Berichterstatter/in

- Freude am Schreiben sowie schriftliche und mündliche Sprachkompetenz in Deutsch und Englisch

- Schnelle Recherche von relevanten Artikeln

- Überdurchschnittliches Interesse an der Motorsport-Szene

- Sicheres Gespür und Einordnung relevanter News der Szene

- Bereitschaft am Wochenende zu arbeiten

- Routinierter Umgang mit Textverarbeitungsprogrammen und Fotos

Verlagsstandort

Uster/Schweiz



Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an



Red Bulletin Schweiz AG

SPEEDWEEK.com

Ivo Schützbach

ivo.schuetzbach@speedweek.com