Domi Aegerter: «Wurde nur auf der Geraden überholt»

Yamaha-Pilot Dominique Aegerter zeigte bei seinem Superbike-Debüt in Australien verblüffende Leistungen. Dass es in drei Rennen nur zwölf WM-Punkte wurden, ist Pech und mangelnder Erfahrung geschuldet.

Dominique Aegerter aus dem Giansanti Racing Team qualifizierte sich mit seiner Yamaha in der Superpole am Samstag auf Phillip Island sensationell für den dritten Startplatz. Weitere Highlights sind die schnellste Runde im Sprintrennen und wie er über das Wochenende dreimal Jonathan Rea überholte.

Doch im ersten Rennen am Samstag regnete es, außer bei seinem Roll-out mit der R1 im Dezember in Jerez war Aegerter in der Vorbereitung nie mit Regenreifen unterwegs. Der Schweizer musste entsprechend Lehrgeld bezahlen und kam als 13. ins Ziel.

Im Sprintrennen wurde er auf Platz 5 liegend von seinem Teamkollege Remy Gardner abgeschossen, weshalb er im zweiten Hauptrennen nur noch vom zehnten Startplatz losbrausen durfte – Platz 7 war ein versöhnlicher Abschluss.

Im Trockenen hatte Aegerter ebenso wie Philipp Öttl den Speed für die Top-6, die Rennen in Australien hätten für Domi also auch anders laufen können. Gleichzeitig weiß der Rookie, dass er auf dem Superbike noch viel zu lernen hat: «Ich musste die Reifen verstehen und die Leistung des Motorrads nach 22 Runden. Und wie ich mit den ganzen Elektroniksystemen klarkomme. Jetzt weiß ich ein bisschen besser, wie das läuft. Mandalika wird mit der Hitze und dem Asphalt anders, mir fehlt es an Erfahrung. Auf Phillip Island hatte ich einige Highlights, ich kann schnell sein.»

Aegerter fuhr sehr aggressiv und schickte im Sprintrennen sogar Rea beinahe neben die Strecke. «Es ging nur so, ich konnte nicht mehr Ideallinie fahren», meinte der Rohrbacher aus dem Kanton Bern. «Alle, die mich überholt haben, haben mich auf der Geraden überholt.»

Nicht nur die Kawasaki-Piloten jammern über mangelnde Beschleunigung und zu geringen Topspeed, auch die Yamaha-Fahrer machten beim Saisonstart diese Erfahrung.

«Gegenüber Ducati und BMW waren wir auf der Geraden langsamer, dafür in den Kurven schneller», verdeutlichte Aegerter. «Die BMW sind im vierten und fünften Gang sehr schnell, die Ducati im fünften und sechsten. Unser Motorrad hat übel viel Power. Aber die zwei genannten Hersteller haben den Vorteil, dass sie auf der Geraden ein bisschen schneller sind. Die Honda habe ich noch nicht so gesehen. Andererseits wurde Locatelli im zweiten Hauptrennen Dritter und der hat das gleiche Motorrad wie ich.»

Mit seinen zwölf WM-Punkten von Phillip Island liegt Aegerter auf dem elften Gesamtrang. Die Weltmeisterschaft geht bereits am kommenden Wochenende in Mandalika auf der indonesischen Urlaubsinsel Lombok weiter.