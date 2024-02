Danilo Petrucci (Ducati): Plötzlich ist alles anders

Trotz Platz 4 im Freitagstraining war Danilo Petrucci weder von seinem Bike noch von der Strecke begeistert: Phillip Island fühle sich fremdartig an – wie eine ganz andere Strecke, wunderte sich der Italiener.

Schuld sei der neue Belag, erklärte Danilo Petrucci. «Es ist sehr schwierig, die Daten vom letzten Jahr zum Vergleich herzunehmen, weil sowohl die Strecke als auch das Set-up jetzt ganz anders sind. Letztes Jahr hatten wir jede Menge Slides und konnten das Motorrad nach Belieben mit dem Hinterrad lenken. Jetzt hakt sich das Hinterrad in den Asphalt und erzeugt zu viel Druck am Vorderrad», so der Italiener gegenüber SPEEDWEEK.com. «Ich weiß, dass ich auf Phillip Island bin, aber es fühlt sich nicht an wie Phillip Island, denn du musst völlig anders mit dem Bike umgehen als früher. In diesen schönen, langgezogenen Kurven konntest du bisher das Gas öffnen, um einen Slide auszulösen und das Bike in die richtige Richtung zu bringen. Wenn du jetzt das Gas aufmachst, hast du zu viel Druck am Vorderrad, und das Bike bewegt sich in die falsche Richtung. In der schnellen Zielkurve zum Beispiel will das Bike partout geradeaus anstatt nach links.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende auf Phillip Island © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Xavi Vierge © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Michael van der Mark Zurück Weiter

Schon im Test habe er seine Maschine kaum wiedererkannt, gestand der 33-jährige Rennveteran. «Ich war schnell, aber ich mochte den Charakter des Motorrads nicht. Es fühlte sich instabil an, als sei ich in ständiger Sturzgefahr. Außerdem hatte ich jede Menge Chattering, was ebenfalls mit dem vielen Grip der Strecke zu tun hat. Wenn du früher in Kurve 3 das Gas zugedreht hast, fing das Motorrad zu rutschen an. Wenn du das jetzt machst, untersteuert es in Richtung Auslaufzone. Du brauchst große Eier, um in dieser Situation wieder das Gas aufzudrehen und zu hoffen, dass du das Hinterrad zum Sliden bringst. Den du kannst nicht weich mit dem Gas umgehen – wenn du sanft Gas gibst, hast du nur noch mehr Grip, Slides zu provozieren ist dann vollends unmöglich.»

Fahrer, die von der MotoGP-Klasse oder von anderen schweren Motorrädern in die Superbike-Klasse kamen, täten sich schwerer als Piloten wie Bulega mit seinem Supersport- und Moto2-Hintergrund. «Ihm läuft alles von der Hand», bestätigte Petrucci. «Was mich betrifft, muss ich mich voll aufs Qualifying und einen guten Start konzentrieren, denn die Tatsache, dass wir durch die Zweiteilung der Rennen nicht mehr mit den Reifen haushalten, sondern voll angreifen müssen, macht die Beherrschung unserer Maschinen nur noch schwieriger.»

Ein anderes Problem seien die Bodenwellen. «Der neue Belag wurde einfach über die alten Bodenwellen gewalzt. Und weil eine weitere Belagserneuerung für viele Jahre kaum zur Debatte stehen dürfte, werden wir wohl viele Jahre mit diesen Bodenwellen leben müssen!»