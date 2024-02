Andrea Iannone staunt über perfekten Ducati-Fahrstil

In seiner ersten Superbike-Saison muss Andrea Iannone viel lernen. Auf Phillip Island wundert sich der Go-Eleven-Ducati-Pilot über die Pirelli-Reifen und versucht sich etwas bei Werkspilot Nicolò Bulega abzuschauen.

Mit Platz 7 und überschaubaren 0,281 sec Rückstand am ersten Trainingstag der Superbike-WM 2024 kann Andrea Iannone zufrieden sein. Dass sich der frühere MotoGP-Pilot seinen Speed in der vierjährigen Rennpause konserviert hat, bewies er bereits bei den Wintertests in Jerez und Portimão sowie am Dienstag auf Phillip Island.

Aber WM-Punkte werden erst in Rennen vergeben und der Ducati-Pilot weiß, dass bei den engen Zeitabständen in diesem Jahr eine vordere Startplatzierung enorm wichtig sein wird – ein schwierigeres Unterfangen.

«Das war kein Qualifying! Wir befinden uns in einer ähnlichen Position wie beim Test. Im Renntrimm fehlt mir nicht viel auf die Top-Piloten, aber ich habe Mühe mit weichen Reifen», stöhnte Iannone beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Wir werden ein paar Dinge am Motorrad ändern, um dieses Problem zu minimieren. Vielleicht und hoffentlich ist die Situation am Samstag eine andere.»

Zur Erinnerung: Auf Phillip Island ist die Auswahl an Reifen limitiert. Wegen des aggressiven Layouts und des neuen Asphalts stehen der SCQ-Qualifyer und auch der weichste Rennreifen SCX nicht zur Verfügung. Der SC0 Rennreifen soll in der Superpole eingesetzt werden, der härtere SC1 in den Rennen.

«Schon beim Test hatte ich Probleme mit dem SC0 und war damit eine halbe Sekunde langsamer als mit dem SC1 – das ist ein großes Problem für uns», betonte der 34-Jährige. «Im Moment weiß ich nicht, was ich zu erwarten habe. Es ist auch so, dass egal was wir ändern, der Grip nie schlechter wird. Das ist echt sehr seltsam.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende auf Phillip Island © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Xavi Vierge © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Michael van der Mark Zurück Weiter

Iannone fuhr im FP2 eine Runde in 1:29,323 min, beim Test mit dem härteren Rennreifen sogar 1:29,01 min. Beides ist schneller als in seinem letzten MotoGP-Qualifying auf Phillip Island 2019. Damals fuhr er mit der Aprilia 1:29,581 min und qualifizierte sich für Startplatz 8.

Von den Ducati-Piloten am besten aufgestellt scheint Rookie Nicolò Bulega (Aruba.it Ducati), der bis 2021 in der Moto2-WM fuhr, danach in die Supersport-WM wechselte und 2023 den Titel holte.

«Schaut man sich das Data-Recording von Nicolò an, dann richtet er das Bike nicht sonderlich schnell auf und er fährt sehr rund. Für ihn passt das gut und es ist ein idealer Fahrstil. Der perfekte Fahrstil für das Superbike ist ein Mix aus Moto2 und MotoGP», ist Iannone überzeugt. «In der MotoGP bremst und beschleunigt man extrem hart – man möchte keinen hohen Kurvenspeed. Ich denke, Álvaro hat hier Schwierigkeiten, weil die Piste viel Grip hat und deshalb das Hinterrad stark schiebt.»