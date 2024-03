WM-Führung ist futsch: Weshalb Alex Lowes strauchelte

Nach seinem starken Saisonauftakt in Phillip Island hat Alex Lowes aus dem Kawasaki-Werksteam in Katalonien zu kämpfen. Im ersten Superbike-Rennen in Barcelona kam er als Sechster ins Ziel.

Alex Lowes ging als Führender der Superbike-WM in das zweite Rennwochenende in Barcelona. Auf Phillip Island gewann er mit einem spektakulären Überholmanöver den zweiten Lauf. Schon die vorangegangenen Tests in Katalonien ließen erahnen, dass es der Kawasaki-Pilot schwer haben würde, seine WM-Führung erfolgreich zu verteidigen.

In der Superpole holte Lowes den siebten Startplatz und war einer von zehn Fahrern, der den bisherigen Rundenrekord unterbieten konnte. Während des Rennens fuhr er konstante Zeiten und schonte damit seine Reifen, während andere in der zweiten Rennhälfte mit dem Verschleiß zu kämpfen hatten. Dadurch konnte er sich vom zwischenzeitlich achten Platz noch Danilo Petrucci (Ducati) und Michael van der Mark (BMW) schnappen und sich auf Position 6 verbessern.

© Gold & Goose Willkommen zurück in Barcelona, Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Superpole - Nicolò Bulega, Toprak Razgatlioglu & Andrea Iannone © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose 1. Rennen - Nicolò Bulega, Toprak Razgatlioglu & Álvaro Bautista Zurück Weiter

«Das war ein solider Tag für uns. Wir wussten bereits aus dem vergangenen Test und den freien Trainings, dass wir hier mehr Probleme haben werden. Wenig Grip und langgezogene Kurven sind schwierig für uns. Doch wir haben uns gut geschlagen», zeigte sich der langjährige Kawasaki-Pilot versöhnlich mit dem Ergebnis.

«Unser Tempo war in Ordnung und wir haben Spielraum für Fortschritte. Wir konnten in die Top-Sechs fahren und werden sehen, was noch möglich ist. Es wäre gut, wenn wir am Sonntag um einen Podiumsplatz kämpfen könnten, es ist schließlich das Heimrennen meines Teams.»



Das Kawasaki-Werksteam hat seinen Sitz in Granollers, im Nachbarort von Montmelo, wo die Rennstrecke ist.

Die WM-Führung musste Lowes an Nicolo Bulega (Ducati) abtreten, der hinter Toprak Razgatlioglu (BMW) Zweiter wurde, und mit 61 Punkten jetzt einen Zähler mehr auf dem Konto hat. Zumindest bei Kawasaki ist der Engländer die klare Nummer 1: Teamkollege Axel Bassani wurde im ersten Rennen Zehnter, Puccetti-Pilot Tito Rabat überquerte die Ziellinie als Letzter.