Yamaha und Johnny Rea: Licht am Ende des Tunnels

Beim Superbike-Meeting in Assen sorgte das Wetter für ein turbulentes und teils chaotisches Wochenende. Obwohl sich die hohen Erwartungen von Yamaha nicht erfüllten, zieht Rennchef Andrea Dosoli eine positive Bilanz.

Jonathan Rea und Yamaha hatten sich für den dritten Saisonevent der Superbike-WM 2024 sicher etwas mehr erhofft. Doch die Bedingungen mit ständig einsetzendem Regen sorgten für überraschende Ergebnisse, insbesondere der Sieg von Petrucci-Ersatz Nicholas Spinelli (Ducati) im ersten Lauf von Startplatz 11. Der Gewinn der Superpole durch den Nordiren gehörte dagegen in die Kategorie der erwartbaren Ereignisse.

Denn Rea ist mit 17 Siegen der erfolgreichste Superbike-Pilot in Assen; zehnmal holte der 37-Jährige den vordersten Startplatz heraus – mit Honda (1x), Kawasaki (8x) und Yamaha (1x). In den drei Rennen am vergangenen Wochenende erreichte der sechsfache Weltmeister die Plätze 6 und 5 sowie nach einem Sturz den 19. Platz. Letztlich war es für Rea das beste Meeting seit seinem zu Yamaha.

«Ich war sehr glücklich, einen lächelnden Jonathan Rea zu sehen», sagte Rennchef Andrea Dosoli erleichtert. «Zuerst holte er am Samstagmorgen die Pole-Position und kämpfte dann im ersten Rennen in der Spitzengruppe – nur die rote Flagge hat ihn in den letzten Runden daran gehindert, um das Podium zu kämpfen. In Rennen 2 hatte er wegen des unverschuldeten Sturzes Pech. Es ist jedoch klar, dass er einen positiven Schritt in Bezug auf sein Gefühl für die R1 gemacht hat, und darauf können wir hoffentlich aufbauen.»

Dosoli nahm auch erfreut die Performance von Remy Gardner zur Kenntnis, der in Assen mit den Positionen 4, 4 und 3 für die besten Yamaha-Ergebnisse sorgte.

«Wir müssen auch über den positiven Trend von Remy sprechen, der sich Schritt für Schritt dem Podium näherte. Wir freuen uns sehr über seinen wohlverdienten dritten Platz in Rennen 2, nachdem er sowohl in Rennen 1 als auch im Superpole-Race dem Podium sehr nahe gekommen war», zählte Dosoli auf. «Das ist ein Beweis für sein Engagement. Man kann deutlich sehen, dass er immer besser mit dem Superbike zurechtkommt und seine Crew macht einen guten Job.»