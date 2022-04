Berger: Alonso in die DTM, Vettel soll Partner werden

Das diesjährige DTM-Feld ist mit 29 Fahrern prall gefüllt. DTM-Chef Gerhard Berger ist trotzdem immer auf der Suche nach großen Namen. Einer hat sich offenbar angekündigt.

Die DTM startet an diesem Wochenende in Portimao mit einem Rekord-Teilnehmerfeld in die neue Saison. 29 Piloten sitzen in den GT3-Autos von Audi, BMW, Porsche, Mercedes, Ferrari und Lamborghini.

DTM-Chef Gerhard Berger wünscht sich eine Mischung aus alten Hasen und jungen Wilden, aus erfahrenen GT3-Routiniers und aufstrebenden Talenten.

Rallye-Superstar Sébastien Loeb sorgt als Ersatz von Nick Cassidy in Portimao für den Glamour-Faktor, Rookie David Schumacher für einen großen Namen, dazu Top-Fahrer wie Champion Maximilian Götz, Mirko Bortolotti, Réne Rast, Kelvin van der Linde, Nicki Thiim, Sheldon van der Linde oder Marco Wittmann – um nur ein paar zu nennen - für ganz viel Qualität.

Zu ein paar weiteren Größen à la Loeb würde Berger aber nicht Nein sagen. Er war zuletzt bei der Formel 1 in Imola und fand es interessant, «wie die Superstars sich nach der DTM erkundigt haben», so der Österreicher bei f1-insider. «Le-Mans-Rekordsieger Tom Kristensen zum Beispiel fragte nach Einsatzmöglichkeiten in der DTM. Oder Jacques Villeneuve, der Formel-1-Weltmeister von 1997: Der würde auch gerne mal in der DTM starten. Ebenso Felipe Massa.»

Bergers Lieblingskandidat wäre Fernando Alonso. «Er müsse vorher noch paar andere Sachen erledigen, sagte er mir, aber er wird irgendwann zu uns kommen», so Berger.

Auch Nico Hülkenberg ist «ganz vorne auf meiner Wunschliste. Er hat ja auch Sebastian Vettel praktisch vom Sofa aus in der Formel 1 optimal ersetzt.»

Und Vettel? Den hätte Berger auch gerne in der DTM, aber nicht unbedingt als Fahrer, sondern «am liebsten als Partner. Er ist ein cleverer Kerl, der glaube ich, in Zukunft andere Aufgaben braucht, als Rennen fahren».

Berger hätte neben dem Namen «DTM» und einem großen Fahrerfeld noch ein Pfund, mit dem er wuchern könnte: Ein Rennen auf der legendären Nordschleife. Das ist allerdings vor einem Kostenthema.

«Dadurch, dass die Strecke über 22 Kilometer lang ist, braucht man einen großen Aufwand an Sicherheitskräften und – was die TV-Präsenz betrifft – extrem viele Kameras. Aber ja, es wäre ein Traum und ich arbeite daran», so Berger.

