Ralf Schumacher: Was Verstappen von Pérez lernen kann

So nahe war der Mexikaner Sergio Pérez der WM-Führung noch nie: Mit seiner bewundernswerten Fahrt in Monaco liegt er nur sechs Punkte hinter Ferrari-Fahrer Charles Leclerc und 15 hinter Leader Verstappen.

Sergio Pérez hat einen tollen Lauf: Aus den vergangenen sechs Rennen hat er einen Sieg geholt (Monaco), drei zweite Ränge (Australien, Imola und Spanien) und zwei vierte Plätze (Saudi-Arabien und Miami). Ergebnis: Der Mexikaner liegt im WM-Zwischenklassement nur 15 Zähler hinter Weltmeister Max Verstappen und sechs Punkte hinter Ferrari-Fahrer Charles Leclerc.

Der 180-fache GP-Teilnehmer Ralf Schumacher, heute Formel-1-Experte der deutschen Sky, schätzt die Lage so ein: «Eine Folge des Monaco-GP ist, dass Sergio nach seinem Sieg nah an die beiden Führenden in der WM-Wertung, Max Verstappen und Charles Leclerc, herangerückt ist. Es winkt also sogar ein Dreikampf um den WM-Titel.»

«Ich glaube zwar nicht, dass Sergio über eine ganze Saison die Konstanz aufweisen wird, die ein Max Verstappen vorweisen kann. Aber in Monaco war er über das ganze Wochenende der bessere Fahrer.»

Schumacher findet: «Das sollte Max zum Anlass nehmen, um sich von seinem Teamkollegen ein paar Dinge abzuschauen. Max hat einen sehr aggressiven Fahrstil. Mit den schwereren Autos kam er in der Vergangenheit sehr gut zurecht. Das neue Konzept der Fahrzeuge kommt dagegen Sergio entgegen. Als Fahrer, dem das Reifenschonen sehr gut liegt, kann er mehr aus dem Fahrzeug herausholen. Deshalb sollte Max versuchen, den Fahrstil von Sergio in gewissen Streckenabschnitten zu adaptieren und in die ein oder andere Kurve etwas langsamer hineinfahren.»





Monaco-GP, Monte Carlo

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:01:27,409 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,154 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,491

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,922

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,968

06. Lando Norris (GB), McLaren, +12,231

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,358

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,388

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +52,525

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +53,536

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +54,289

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +55,644

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +57,635

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,802 min

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Handling

Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck

Mick Schumacher (D), Haas, Crash





Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3