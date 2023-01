Fragwürdige Strafen: Formel 1 aus Erfahrung dümmer?

​SPEEDWEEKipedia: Leser fragen, wir finden die Antwort. Heute: Gibt es wirklich keine bessere Lösung als diese verwirrenden Strafversetzungen, wenn ein Fahrer neue Motorteile braucht?

In loser Reihenfolge gehen wir in Form von «SPEEDWEEKipedia» auf Fragen unserer Leser ein. Dieses Mal will Reto Neuerhofer aus Dürrenäsch wissen: «Besonders in der zweiten Formel-1-Saisonhälfte häufen sich die Strafversetzungen, weil Fahrer frische Motorenteile brauchen, über das erlaubte Jahreskontingent hinaus. Ich frage mich: Wird die Formel 1 hier aus Schaden dümmer? Die Probleme sind immer die gleichen, aber ich erkenne keine Besserung. Was ist hier der jüngste Stand?»

Leser Neuerhofer hat Recht: Strafversetzungen sind ein Ärgernis, für Wettbewerber und Fans zugleich, und haben schon an manchem GP-Wochenende dazu geführt, dass stundenlang nicht klar war, in welcher Reihenfolge sich die Piloten am Sonntag zum Start aufstellen werden.

Strafversetzungen wegen des Einbaus neuer Motorenteile gehören inzwischen zur Formel 1 wie Monte zu Carlo. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner sagt: «Ich bin nie ein Fan gewesen von dieser beschränkten Anzahl Motoren pro Saison. Ich verstehe, dass diese Lösung eingeführt worden ist, um die Kostn nicht ausufern zu lassen. Aber am Ende verwendet man in einer Saison trotzdem mindestens vier Aggregate. Und das kostet nicht nur mehr, es setzte dann gemäss des Reglements auch noch Strafen. Das ist sinnlos.»

Aber bei allem Ärger über Versetzungen zeigt sich: Es gibt keine Alternative. Mercedes-Teamchef Toto Wolff sagte dazu: «Das Strafsystem steht solide. Denn es erfüllt den Zweck, dass die Hersteller Motoren für nur wenige Rennen bauen. Nehmen wir an, wir ändern die Regeln. Sagen wir mal, es gibt keine Strafversetzungen der Piloten, sondern wir ziehen Punkte in der Konstrukteurs-Wertung ab. Dann würde ein Team, das in den WM-Kampf verwickelt ist, dennoch Motor um Motor einbauen.»

Der Wiener weiter: «Wenn jemand eine bessere Idee hat, dann sollten wir uns das gewiss ansehen. Ich verstehe, dass die Vorschriften für neue Formel-1-Fans verwirrend sein können. Wieso wird ein Fahrer bestraft, wenn er von der Technik im Stich gelassen wird? Auch ich finde das nicht ideal, aber ich habe keine klügere Lösung dafür.»

20 Mal musste in der GP-Saison 2022 ein Fahrer ans Ende des Feldes versetzt werden oder sogar aus der Boxengasse starten. In Monza 2022 gab es heillose Verwirrung, weil zahlreiche Fahrer frische Motorenteile oder Getriebe einbauen liessen. Es war unklar, in welcher Reihenfolge sie sich aufstellen müssen.



Daher gibt es nun zwei Strafkategorien – bis und mit 15 Plätzen und darüber hinaus. Wer bis zu 15 Strafplätze kassiert, dem wird die Strafe einfach zum Quali-Ergebnis hinzugerechnet. Ist Ferrari-Fahrer Carlos Sainz etwa Drittschnellster geworden, kassiert aber fünf Ränge zurück, dann startet er als Achter.



Landen mehrere Piloten rein rechnerisch auf dem gleichen Platz, dann hat derjenige Fahrer mit der schnelleren Quali-Zeit Vorrang.



Bei mehr als 15 Plätzen Strafversetzung heisst es – ans Ende des Feldes. Trifft das auf verschiedene Piloten zu, reihen sie sich nach Quali-Ergebnis auf.



Also etwas klüger sind die Formel-1-Regelhüter durchaus geworden.





