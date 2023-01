Lewis Hamilton: «Mehr gemeinsam, als wir denken»

Mit seinen 16 Formel-1-Jahren gehört Lewis Hamilton zu den erfahrenen GP-Stars im Formel-1-Feld. Der siebenfache Weltmeister will ein gutes Beispiel für die jüngeren Fahrer in der Königsklasse sein.

Lewis Hamilton hat in den 16 Jahren, die seine GP-Karriere nun schon dauert, schon viele Formel-1-Gegner erlebt. Und der siebenfache Weltmeister setzte sich oft gegen den Rest des Feldes durch. Die Zahlen sprechen für sich: 103 GP-Siege und 191 Podestplätze bei 310 Formel-1-Rennteilnahmen zeugen vom grossen Siegeswillen und vom Können des 38-jährigen Briten.

Doch Hamilton will nicht nur ein starker Gegner sein, wie er unlängst im Podcast «On Purpose» von Jay Shetty verriet. Der Mercedes-Star ist sich sicher: «Wir Fahrer haben viel mehr gemeinsam, als wir denken. Aber wir sind so ehrgeizig, und viele von uns haben eine Abwehrhaltung: Man will den Gegner schlagen, gleichzeitig kann es sein, dass man den Menschen ausserhalb des Cockpits vielleicht mag. Aber man kann das nicht zeigen.»

«Man hat diesen psychologischen Kampf, den man gegen sich selbst führt und oft steht man sich selbst im Weg», weiss der WM-Sechste des Vorjahres, der für die jüngeren Piloten im Feld ein gutes Beispiel sein wird. «Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich als älterer Fahrer mehr auf die Jüngeren zugehen möchte, denn sie sind die Zukunft, und ich freue mich, einige dieser jüngeren Fahrer zu sehen, die so talentiert sind.»

Er wisse nicht, ob die jüngeren GP-Kollegen die richtige Team-Struktur um sich haben. «Ich hatte als junger Fahrer auch nicht das ultimative Arbeitsumfeld, das ich jetzt habe. Deshalb versuche ich einfach, ein positives Licht für sie zu sein. Natürlich hat keiner von ihnen meine Hautfarbe, und keiner hat zwangsläufig das Gleiche wie ich durchgemacht. Aber sie haben ihre eigenen Herausforderungen meistern müssen, und ich denke, es geht darum, das bei jedem zu respektieren.»

