RoC: Mick Schumacher gewinnt deutsches Halbfinale!

Sebastian Vettel und Mick Schumacher schafften es beide im Einzelwettbewerb des Race of Champions ins Halbfinale. Dort setzte sich der junge Deutsche gegen seinen Landsmann durch.

Das Race of Champions sorgte schon in den vergangenen Jahren immer für viel Freude bei den Teilnehmern und Zuschauern und auch in diesem Jahr gab es für die Stars aus verschiedenen Motorsport-Serien sowie für die Fans an der Strecke und an den Bildschirmen viel Action. Auf der gefrorenen Ostsee im schwedischen Pite Havsbad gab es in der Einzelwertung schon einige prominente Ausgeschiedene.

So kamen etwa die Finnen Mika Häkkinen und Valtteri Bottas nicht über das Achtelfinale hinaus. Auch David Coulthard, Felix Rosenqvist, Adrien Tambay und Jamie Chadwick schafften es nicht ins Viertelfinale, genauso wie Sébastien Loeb, der sich gegen Thierry Neuville nur knapp geschlagen geben musste. Am Ende hatte der Belgier mit 0,040 sec Vorsprung die Nase vorn.

Ein frühes Aus musste auch Petter Solberg hinnehmen, der seinem Sohn Oliver unterlag. Das Vater-Sohn-Duo hatte am Vortag den Nationen-Cup für sich entschieden. Die beiden Amerikaner Tanner Foust und Travis Pastrana kamen auch nicht weiter. Gegen sie setzten sich Johan Kristoffersson und Mattias Ekström durch.

Im Viertelfinale traf Schumacher auf Drugovich. Während der Formel-1-Star schon zwei Race-of-Champions-Einsätze bestritten hat, trat der Formel-2-Meister aus Brasilien zum ersten Mal an. Das erste Duell ging denn auch zugunsten des Deutschen aus, der 3,760 sec schneller war als sein Gegner. Der grosse Vorsprung rettete seinen Halbfinal-Einzug, denn er leistete sich im zweiten Duell einen Fehler und kam nach Drugovich ins Ziel. Weil dessen Vorsprung kleiner ausfiel, war Schumacher durch.

Im Viertelfinale war auch Vettel gegen Tom Kristensen dran und auch der vierfache Weltmeister setzte sich im ersten Run durch. Obwohl der Heppenheimer nicht fehlerfrei blieb, kreuzte er die Ziellinie mit 0,296 sec Vorsprung. Der vierfache Champion machte auch im zweiten Lauf keine grossen Fehler und kam mit etwas mehr als zwei Sekunden Vorsprung vor Kristensen ins Ziel.

Auch Neuville konnte sich gegen Oliver Solberg durchsetzen, der seinerseits einen kostspieligen Fehler machte und mit dem Maximal-Rückstand von 10 Sekunden dafür bezahlte. Der Sieger des Nationen-Cups, der am Vortag noch fehlerfrei geblieben war, küsste die Mauer und konnte den Run nicht beenden, weil sich ein Banner in seinem rechten Vorderrad verfangen hatte.

Im zweiten Duell der beiden war klar, dass Neuville ausfallen musste, um dem jungen Solberg noch ein Weiterkommen zu ermöglichen. Das geschah aber nicht, sodass Neuville ins Halbfinale einzog. Im Duell Kristoffersson gegen Ekström setzte sich jeder der beiden Schweden einmal durch. Am Ende hatte Kristoffersson das Nachsehen.

Danach kam es zum deutschen Halbfinal-Duell. Schumacher setzte sich mit 10,198 sec Vorsprung klar durch und gewann auch das zweite Kräftemessen, womit der Finaleinzug des 23-Jährigen feststand. Dort trifft er auf Ekström, der sich gegen Neuville durchsetzte.

Für Vettel war der Wettbewerb damit vorbei, und für Schumacher reichte es auch nur für den zweiten Platz hinter dem 44-jährigen Schweden, der sich trotz Rauchentwicklung im Cockpit während des 2. Laufs mit 2:0 durchsetzte!