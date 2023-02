Valtteri Bottas & Guanyu Zhou: Lob von Andreas Seidl

Seit dem 9. Januar arbeitet Andreas Seidl als CEO der Sauber Group in Hinwil. Der Deutsche, der zuletzt als McLaren-Teamchef tätig war, kennt die Stärken seiner beiden Fahrer Valtteri Bottas und Guanyu Zhou.

Eigentlich wollte Andreas Seidl das Zepter in Hinwil erst später übernehmen, doch der Abgang des bisherigen CEO und Teamchefs Fred Vasseur in Richtung Ferrari beschleunigte den Wechsel des Passauer von Woking nach Hinwil. Seit dem 9. Januar ist er deshalb als CEO der Sauber Group tätig, während er die Leitung des Alfa Romeo Racing Teams einem Führungstrio – bestehend aus Alessandro Alunni Bravi, Beat Zehnder und Xevi Pujolar – überlässt.

Im Formel-1-Fahrerlager wird Seidl dennoch anzutreffen sein, wie er in einem Interview auf der Team-Seite betont. Er erklärt: «Die Formel 1 ist das Herzstück der Sauber-Gruppe, also werde ich natürlich involviert sein und ich möchte auch meine Erfahrung einbringen. Aber ich möchte, dass mein Führungsteam die alltäglichen Dinge in die Hand nimmt.»

«Sie sind eine starke Gruppe von Leuten, denen ich vertraue, und ich werde sie unterstützen und ihnen alles geben, was sie brauchen. Ich werde ein paar Rennen besuchen, aber die Grundlagen für den Erfolg in der Formel 1 werden im Werk gelegt, und darauf werde ich mich sofort konzentrieren», verrät der 47-Jährige.

Seidl vertraut nicht nur auf die Teamführung. Auch mit Blick auf die Alfa Romeo-Piloten Valtteri Bottas und Guanyu Zhou ist er zuversichtlich. Auf die Frage nach den Stärken der beiden Teamkollegen antwortet er: «Am wichtigsten ist, dass sie beide schnell sind! Das ist das Wichtigste für einen Fahrer. Aber sie sind auch beeindruckende Menschen, und ich habe mit ihnen einige sehr interessante Gespräche über das Team geführt.»

«Valtteris Erfahrung und sein Wissen über Rennsiege sind ein grosser Vorteil für uns. Zusammen mit seiner Konzentration und seinem Engagement wird er uns helfen, uns als Team weiterzuentwickeln. Ausserdem macht es Spaß, mit ihm zusammen zu sein», lobt der Ingenieur.

«Zhou ist eine gute Ergänzung zu Valtteri. Ich mag eine Mischung aus Jugend und Erfahrung in einem Fahreraufgebot, und Zhou hat letztes Jahr bewiesen, dass er seinen Platz in der Formel 1 verdient hat. Er hat sich kontinuierlich verbessert», sagt er über den chinesischen Piloten.

