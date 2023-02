Lewis Hamilton (Mercedes): «Schwierige Tage»

​Formel-1-Champion Lewis Hamilton weiss vor Abschluss seiner Wintertests nicht so richtig, wo er mit dem neuen Mercedes W14 steht: «Der Wagen hüpft nicht mehr, aber wir haben alle Hände voll zu tun.»

Der neue Mercedes W14 sendet verwirrende Signale. Gut ist, dass der Wagen das gefürchtete Bouncing nicht mehr zeigt; jene Hüpfbewegung unter aerodynamischer Volllast, welche Lewis Hamilton und George Russell in der kompletten Saison 2022 nervte und das Entwicklungsprogramm der früheren Dauer-Weltmeister komplett über den Haufen warf.

Weniger gut ist: Nach einem soliden ersten Testtag hier in Bahrain gerieten Fahrer und Techniker am Freitag in Sachen Abstimmung auf den Holzweg, die gute Fahrzeugbalance vom ersten Tag hatte sich in Luft aufgelöst – Hamilton und Russell hatten grossen Mühe mit der Vorderachse, die beiden Engländer konnten kein gutes Fahrgefühl aufbauen, zudem war die Traktion aus den Kurven heraus mangelhaft.

Der Eindruck drängt sich auf: In dieser Form ist Mercedes kein Rivale für Red Bull Racing und Ferrari, vielmehr dürfte bei solchen Rundenzeiten bald mal ein gewisser Fernando Alonso mit Aston Martin im Rückspiegel des Mercedes auftauchen.

Ein erstes Evo-Paket wird erst zum Imola-GP bereit sein (also beim sechsten WM-Lauf), selbst wenn für den WM-Auftakt von Bahrain ein neuer Heckflügel ans Auto kommt. Mangelnde Top-Speed am Freitag wird von Technikchef Mike Elliott relativiert: «Das war mit Flügeln, die wir am GP-Wochenende gar nicht am Wagen haben werden.»



Was sagt Lewis Hamilton über sein neues Auto? Wo steht Mercedes? Der 103-fache GP-Sieger am Bahrain International Circuit: «Das ist schwer einzuschätzen. Wir hatten schwierige Tage. Am ersten Tag fühlte sich der Wagen gut am, am zweiten hatten wir Probleme. Bei George lief es heute Morgen wieder besser, ich hoffe, wir sind da in Sachen Abstimmung wieder auf gutem Weg.»



«Der Wagen hüpft nicht mehr, das ist für uns eine grosse Sache. Aber wir haben dennoch alle Hände voll zu tun, vor allem in Sachen Fahrzeugbalance. Es fällt mir schwer zu sagen, wo wir liegen werden. Vor allem bei nur eineinhalb Testtagen. Das kannst du fast nicht genug übers neue Auto und die neuen Reifenmischungen lernen. Und wenn du Schwierigkeiten hast, wird das doppelt schwierig. Ich hoffe, wir können alle Probleme lösen.»





Bahrain-Test: Tag 3 (24. Februar), Stand nach 4 Stunden

1. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:31,024 (67 Runden)

2. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:31,422 (83)

3. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,075 (77)

4. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:32,459 (69)

5. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:32,762 (56)

6. Alex Albon (T), Williams FW45-Mercedes, 1:32,793 (53)

7. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:33,329 (77)

8. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,655 (44)

9. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:36,854 (72)

10. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:38,244 (87)





Bahrain-Test: Tag 2 (24. Februar)

1. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:31,610 (133 Runden)

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:31,650 (44)

3. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,205 (130)

4. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:32,222 (71)

5. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:32,466 (65)

6. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:32,486 (70)

7. Logan Sargeant (USA), Williams FW45-Mercedes, 1:32,549 (154)

8. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:32,725 (65)

9. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,175 (71)

10. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:33,186 (56)

11. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:33,442 (67)

12. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:33,490 (49)

13. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:33,654 (26)

14. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:33,751 (76)

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:33,954 (72)

16. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:35,522 (65)

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:35,708 (85)





Bahrain-Test: Tag 1 (23. Februar)

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:32,837 min (157 Runden)

2. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,866 (60)

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:33,253 (72)

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:33,267 (64)

5. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,462 (40)

6. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:33,508 (83)

7. Alex Albon (T), Williams FW45-Mercedes, 1:33,671 (74)

8. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:33,723 (67)

9. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:34,174 (69)

10. Logan Sargeant (USA), Williams FW45-Mercedes, 1:34,324 (75)

11. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:34,424 (51)

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:34,558 (71)

13. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:34,559 (85)

14. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:34,564 (40)

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:34,671 (46)

16. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:34,822 (60)

17. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:34,871 (53)

18. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:34,888 (52)

19. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:35,087 (57)