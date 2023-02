Charles Leclerc: «Es liegt noch Arbeit vor uns»

Charles Leclerc absolvierte am Samstagvormittag seinen letzten Vorsaison-Testeinsatz in Bahrain, den er als Schnellster abschloss. Trotzdem bleibt er bei seiner Erfolgsprognose vorsichtig.

199 Runden drehte Charles Leclerc im Rahmen der Vorsaison-Testfahrten in Bahrain, bevor er das Steuer für die letzte Session der dreitägigen Probefahrten auf dem Wüstenkurs seinem Teamkollegen Carlos Sainz überliess. Den letzten Test-Morgen schloss er mit 1:34,024 min – gefahren auf der C4-Mischung – als Schnellster ab.

Danach stellte er sich in der FIA-Pressekonferenz den Fragen der Journalisten und erklärte auf die Frage nach seiner Form: «Ich bin so fit wie noch nie in meinem Leben.» Etwas ernster fügte er an: «Ich habe ziemlich hart in den Dolomiten trainiert, das war wirklich schön. Jetzt sind die Batterien wieder voll und ich bin bereit für diese Saison.»

Über seinen Dienstwagen sagte der Monegasse: «Es lief okay, wir hatten sehr intensive Testtage, und es ist noch nicht vorbei. Am ersten Tag ging es vor allem darum zu sehen, wie die Daten auf der Strecke mit jenen aus dem Werk korrelieren. Das passt sehr gut, was natürlich sehr gut ist. Am zweiten Testtag war es etwas knifflig, die richtige Abstimmung für das Auto zu finden. Heute morgen lief es etwas besser, aber es gibt noch einiges zu tun.»

Im Vergleich zum vergangenen Jahr seien die Unterschiede spürbar, offenbarte Leclerc daraufhin: «Es ist ein anderes Auto, und das muss man auch etwas anders fahren. Dafür sind die Tests da, ich habe viele verschiedene Fahrstile ausprobiert. Und heute Morgen scheine ich da die richtige Fahrweise endlich gefunden zu haben. Aber wie gesagt: Es liegt noch Arbeit vor uns. Red Bull Racing war hier sehr stark, deshalb gibt es noch ein bisschen was zu tun für uns.»

Bahrain-Test: Tag 3 (24. Februar), Stand nach 4 Stunden

1. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:31,024 (67 Runden)

2. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:31,422 (83)

3. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,075 (77)

4. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:32,459 (69)

5. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:32,762 (56)

6. Alex Albon (T), Williams FW45-Mercedes, 1:32,793 (53)

7. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:33,329 (77)

8. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,655 (44)

9. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:36,854 (72)

10. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:38,244 (87)





Bahrain-Test: Tag 2 (24. Februar)

1. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:31,610 (133 Runden)

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:31,650 (44)

3. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,205 (130)

4. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:32,222 (71)

5. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:32,466 (65)

6. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:32,486 (70)

7. Logan Sargeant (USA), Williams FW45-Mercedes, 1:32,549 (154)

8. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:32,725 (65)

9. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,175 (71)

10. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:33,186 (56)

11. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:33,442 (67)

12. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:33,490 (49)

13. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:33,654 (26)

14. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:33,751 (76)

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:33,954 (72)

16. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:35,522 (65)

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:35,708 (85)





Bahrain-Test: Tag 1 (23. Februar)

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:32,837 min (157 Runden)

2. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,866 (60)

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:33,253 (72)

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:33,267 (64)

5. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,462 (40)

6. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:33,508 (83)

7. Alex Albon (T), Williams FW45-Mercedes, 1:33,671 (74)

8. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:33,723 (67)

9. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:34,174 (69)

10. Logan Sargeant (USA), Williams FW45-Mercedes, 1:34,324 (75)

11. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:34,424 (51)

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:34,558 (71)

13. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:34,559 (85)

14. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:34,564 (40)

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:34,671 (46)

16. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:34,822 (60)

17. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:34,871 (53)

18. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:34,888 (52)

19. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:35,087 (57)