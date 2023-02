Fred Vasseur (Ferrari): «Wir müssen Ruhe bewahren»

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur will den starken Auftritt seiner Mannschaft beim Vorsaison-Test in Bahrain nicht überbewerten. Der Franzose weiss: «Wenn du um den Titel kämpfst, ist es immer schwierig.»

Dass Ferrari beim dreitägigen Vorsaison-Test in der Wüste von Bahrain eine gute Figur machte, stand ausser Frage. Dennoch hielt sich die Freude von Fred Vasseur in Grenzen. Der Teamchef der Scuderia sagte im Fahrerlager von Bahrain vor laufender «F1TV»-Kamera: «Ja, aber wir müssen Ruhe bewahren, denn ehrlich gesagt wissen wir bei einem Wintertest nicht, was die anderen Teams machen, etwa mit welchen Spritmengen und Motor-Einstellungen sie unterwegs sind.»

«Das Wichtigste ist, dass man sich auf sich selbst und seine Arbeit konzentriert. Und wir werden nicht vor der nächsten Woche wissen, wo jeder steht», mahnte der Franzose, und betonte: «Wenn du um den Titel kämpfen willst, wird es immer eng und hart. Du kommst nicht zum ersten Rennen und denkst, dass es eine einfache Saison wird.»

«Jeder in der Startaufstellung will sich verbessern und erfolgreich sein und wir werden bis zur letzten Runde Gas geben», versprach Vasseur. Und er mahnte: Du musst dich auf die Entwicklung fokussieren und in Bahrain wird man die WM nicht gewinnen oder verlieren. Du darfst dich nicht nur auf den nächsten Tag konzentrieren.»

Immerhin: Dass der Test gut verlief, bestätigte der 54-Jährige: «Natürlich würde man lieber mehr Zeit zum Testen haben, denn drei Tage sind sehr wenig. Aber es ist für alle gleich und ich mag das Konzept. Die Fahrer würden sicherlich eine Woche länger testen wollen, wenn man sie fragt, aber es ist, wie es ist. Bisher lief es ziemlich gut für uns. Wir konnten nicht alles abhaken, aber einen Grossteil von dem, was wir tun müssen.»

Zu den Änderungen bei der Strategie-Truppe aus Maranello sagte Vasseur bei «Sky»: «Es ist kein Geheimnis, dass Ferrari in gewissen Situationen Mühe hatte im vergangenen Jahr. Und sie haben im letzten Teil der vergangenen Saison bereits angefangen, Änderungen vorzunehmen. Ich denke, sie haben gute Fortschritte gemacht und es wurde entschieden, an der Boxenmauer Veränderungen vorzunehmen – nicht nur in Bezug auf die Individuen, sondern auch mit Blick auf die Anzahl an Leuten an der Boxenmauer. Denn es geht bei der Strategie nicht nur um eine Person, sondern um viele Faktoren, etwa die Software, die Struktur und die Kommunikation.»

Bahrain-Test: Tag 3 (25. Februar)

1. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:30,305 (133)

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:30,664 (65)

3. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:30,827 (131)

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:31,024 (67)

5. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:31,036 (76)

6. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:31,261 (79)

7. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:31,381 (95)

8. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:31,442 (83)

9. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:31,450 (80)

10. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,075 (77)

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:32,160 (37)

12. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:32,762 (56)

13. Alex Albon (T), Williams FW45-Mercedes, 1:32,793 (136)

14. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:33,257 (76)

15. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:33,329 (77)

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,655 (44)

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:38,244 (87)





Bahrain-Test: Tag 2 (24. Februar)

1. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:31,610 (133 Runden)

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:31,650 (44)

3. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,205 (130)

4. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:32,222 (71)

5. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:32,466 (65)

6. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:32,486 (70)

7. Logan Sargeant (USA), Williams FW45-Mercedes, 1:32,549 (154)

8. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:32,725 (65)

9. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,175 (71)

10. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:33,186 (56)

11. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:33,442 (67)

12. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:33,490 (49)

13. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:33,654 (26)

14. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:33,751 (76)

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:33,954 (72)

16. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:35,522 (65)

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:35,708 (85)





Bahrain-Test: Tag 1 (23. Februar)

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:32,837 min (157 Runden)

2. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,866 (60)

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:33,253 (72)

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:33,267 (64)

5. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,462 (40)

6. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:33,508 (83)

7. Alex Albon (T), Williams FW45-Mercedes, 1:33,671 (74)

8. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:33,723 (67)

9. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:34,174 (69)

10. Logan Sargeant (USA), Williams FW45-Mercedes, 1:34,324 (75)

11. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:34,424 (51)

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:34,558 (71)

13. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:34,559 (85)

14. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:34,564 (40)

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:34,671 (46)

16. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:34,822 (60)

17. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:34,871 (53)

18. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:34,888 (52)

19. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:35,087 (57)