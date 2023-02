Carlos Sainz: «Konnte viel mehr ausprobieren»

Ferrari-Star Carlos Sainz erlebte im vergangenen Jahr einen schwierigen Start. Diesmal laufe es viel besser, betonte der Spanier am Rande des Wüstenkurses von Bahrain. Entsprechend ehrgeizig fallen seine Ziele aus.

Es dauerte eine ganze Weile, bis sich Carlos Sainz 2022 an seinen roten Dienstwagen gewöhnt hatte. In diesem Jahr verlief der Auftakt bisher sehr viel besser, wie der 28-Jährige aus Madrid in der Pressekonferenz am letzten Vorsaison-Testtag verriet. «Ich hatte einen guten Winter», erzählte der Ferrari-Star.

Und Sainz ergänzte: «Der Dezember fühlte sich besonders lang an, weil die Saison im letzten Jahr bereits im November zu Ende ging. Aber es war eine gute Auszeit, und ich habe auch viel trainiert. Ich habe mich so gut wie möglich auf diesen Test vorbereitet, es gibt also nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste.»

Über den Ferrari SF-23 sagte der WM-Fünfte des Vorjahres: «Bisher lief der Test ganz gut, vor allem mit Blick auf die Standfestigkeit. Wir konnten bisher alles testen, was wir testen mussten. Das bedeutet zwar nicht, dass wir auch automatisch ein gutes Fahrzeug haben. Aber es ist wichtig, dass wir hier alles lernen konnten, was wir in Erfahrung bringen mussten.»

Sainz stellte klar: «Im Vergleich zum Vorjahr bin ich sehr viel glücklicher mit dem Testverlauf. Ich konnte viel mehr Dinge ausprobieren, verstehe das Auto und die Richtung, in die ich gehen will, viel besser. Ich konnte verschiedene Sachen testen, was mir im Vorjahr nicht so gut gelang, und das hatte sich auf den Saisonstart ausgewirkt. Diesmal ist das Verständnis klarer, aber ob ich mit dem Auto gut sein werde, wird sich erst zeigen, wenn ich im Qualifying alles für die letzte Zehntelsekunde riskiere. Erst dann wird sich zeigen, wie sich das Auto in einer solchen Situation anfühlt.»

Seine Ziele für die anstehende Saison sind klar: «Ich werde versuchen, mehr Rennen zu gewinnen und vorne mitzufahren. Ich werde alles geben, um Ferrari mehr Rennsiege und gute Augenblicke zu verschaffen, und es wäre natürlich super, wenn wir dadurch um den Titel mitkämpfen können.»

Bahrain-Test: Tag 3 (24. Februar), Stand nach 4 Stunden

1. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:31,024 (67 Runden)

2. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:31,422 (83)

3. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,075 (77)

4. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:32,459 (69)

5. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:32,762 (56)

6. Alex Albon (T), Williams FW45-Mercedes, 1:32,793 (53)

7. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:33,329 (77)

8. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,655 (44)

9. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:36,854 (72)

10. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:38,244 (87)





Bahrain-Test: Tag 2 (24. Februar)

1. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:31,610 (133 Runden)

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:31,650 (44)

3. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,205 (130)

4. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:32,222 (71)

5. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:32,466 (65)

6. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:32,486 (70)

7. Logan Sargeant (USA), Williams FW45-Mercedes, 1:32,549 (154)

8. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:32,725 (65)

9. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,175 (71)

10. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:33,186 (56)

11. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:33,442 (67)

12. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:33,490 (49)

13. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:33,654 (26)

14. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:33,751 (76)

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:33,954 (72)

16. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:35,522 (65)

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:35,708 (85)





Bahrain-Test: Tag 1 (23. Februar)

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:32,837 min (157 Runden)

2. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,866 (60)

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:33,253 (72)

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:33,267 (64)

5. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,462 (40)

6. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:33,508 (83)

7. Alex Albon (T), Williams FW45-Mercedes, 1:33,671 (74)

8. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:33,723 (67)

9. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:34,174 (69)

10. Logan Sargeant (USA), Williams FW45-Mercedes, 1:34,324 (75)

11. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:34,424 (51)

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:34,558 (71)

13. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:34,559 (85)

14. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:34,564 (40)

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:34,671 (46)

16. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:34,822 (60)

17. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:34,871 (53)

18. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:34,888 (52)

19. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:35,087 (57)