Günther Steiner (Haas): Nico Hülkenberg als Leitwolf

​Was ist den beiden GP-Routiniers Nico Hülkenberg (181 WM-Läufe) und Kevin Magnussen (141) mit dem Haas-Rennwagen zuzutrauen? Teamchef Günther Steiner schätzt die Situation für uns ein.

Für Haas-Teamchef Günther Steiner steht fest: «Wir haben es 2018 geschafft, Rang 5 im Konstrukteurs-Pokal zu erringen. Also muss das unser Ziel sein. Wir wollen wieder am vorderen Ende des Mittelfelds mitmischen.»

Haas gab die Saison 2021 sportlich preis, um zur Einführung der neuen Rennwagen-Generation 2022 bereit zu sein. Ergebnis: 2021 blieben Nikita Mazepin und Mick Schumacher ohne Punkte, im ersten Rennen 2022 jedoch wurde Kevin Magnussen toller Fünfter, und der Däne konnte auch zum Schluss der Saison ein Ausrufezeichen setzen, mit seiner grandiosen Pole-Position bei ganz schwierigen Pistenverhältnissen in Brasilien.

Und 2023? Der 57-jährige Südtiroler Steiner fasst die Saisonvorbereitung von Haas zusammen: «Ich bin zufrieden damit, wie wir das neue Auto aufgebaut haben, verglichen mit letztem Jahr. 2023 sind wir viel besser vorbereitet, und bis auf kleinere Probleme mit den Drosselklappen hatten wir keine technischen Schwierigkeiten. Das ist ein gutes Zeichen.»

«Mir ist noch nicht klar, wie konkurrenzfähig wir wirklich sind. Manchmal sind wir gut dabei, manchmal liegen wir ein wenig zurück. Ich finde es wirklich schwierig, das Leistungsvermögen der Gegner genau einzuschätzen.»



«Mit Nico Hülkenberg bin ich richtig happy. Er ist zu uns gekommen, und die Arbeit mit ihm fühlt sich an, als wäre er schon jahrelang hier. Ich glaube, die Art und Weise, wie schnell er sich bei uns eingelebt hat, liegt vor allem an seiner Erfahrung. Er ist ein Racer durch und durch, er kennt Teams in dieser Grössenordnung, er ist im Umgang mit den Mitarbeitern pflegeleicht. Unsere Jungs sind froh, dass sie einen Mann mit solch enormer Erfahrung haben. Da wittern die Leute in so einem Fahrer schnell den Leitwolf.»



Wie sieht es in Sachen Entwicklungen aus? Der Meraner weiter: «Wir haben für Barcelona etwas geplant, aber sobald wir im Windkanal etwas austüfteln, von dem wir uns so gut wie sicher sind, dass es unser Auto schneller macht, werden wir das ans Auto bringen. Wir wollen markant mehr entwickeln als 2022.»





Bahrain-Test: Tag 3 (25. Februar)

1. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:30,305 (133)

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:30,664 (65)

3. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:30,827 (131)

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:31,024 (67)

5. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:31,036 (76)

6. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:31,261 (79)

7. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:31,381 (95)

8. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:31,442 (83)

9. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:31,450 (80)

10. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,075 (77)

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:32,160 (37)

12. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:32,762 (56)

13. Alex Albon (T), Williams FW45-Mercedes, 1:32,793 (136)

14. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:33,257 (76)

15. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:33,329 (77)

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,655 (44)

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:38,244 (87)



Bahrain-Test: Tag 2 (24. Februar)

1. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:31,610 (133 Runden)

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:31,650 (44)

3. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,205 (130)

4. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:32,222 (71)

5. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:32,466 (65)

6. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:32,486 (70)

7. Logan Sargeant (USA), Williams FW45-Mercedes, 1:32,549 (154)

8. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:32,725 (65)

9. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,175 (71)

10. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:33,186 (56)

11. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:33,442 (67)

12. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:33,490 (49)

13. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:33,654 (26)

14. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:33,751 (76)

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:33,954 (72)

16. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:35,522 (65)

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:35,708 (85)





Bahrain-Test: Tag 1 (23. Februar)

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:32,837 min (157 Runden)

2. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,866 (60)

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:33,253 (72)

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:33,267 (64)

5. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,462 (40)

6. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:33,508 (83)

7. Alex Albon (T), Williams FW45-Mercedes, 1:33,671 (74)

8. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:33,723 (67)

9. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:34,174 (69)

10. Logan Sargeant (USA), Williams FW45-Mercedes, 1:34,324 (75)

11. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:34,424 (51)

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:34,558 (71)

13. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:34,559 (85)

14. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:34,564 (40)

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:34,671 (46)

16. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:34,822 (60)

17. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:34,871 (53)

18. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:34,888 (52)

19. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:35,087 (57)