Baku-Quali Live-Ticker: Wer schnappt sich die Pole?

​Nach nur einem freien Training steht für die Formel-1-Fahrer auf dem Baku City Circuit schon die erste Qualifikation an – es geht um die Startaufstellung für den Grossen Preis von Aserbaidschan.

Die Formel 1 hat das Sprint-Format verfeinert: Wenn es darum geht, die Aufstellung für den Grossen Preis von Sonntag zu ermitteln, dann ist nicht mehr das kurze Rennen vom Samstag massgeblich.

Die Quali von heute Freitag, 28. April, wird zeigen, wie sich die Fahrer beim WM-Lauf von Aserbaidschan aufstellen. Der Sprint-Samstag steht neu ganz für sich, mit einer Qualifikation am Morgen und dem 17-Runden-Rennen am Nachmittag. Das soll die Fahrer dazu ermuntern, mehr Risikobereitschaft zu zeigen.

Unsere Liste beweist: Erst zwei Mal wurde der Strassen-GP von Baku von der Pole aus gewonnen, 2016 von Nico Rosberg, 2019 von Valtteri Bottas. Die bisweilen chaotischen Rennen auf der tückischen Strecke haben immer wieder Überraschungen erzeugt. Wie die Quali heute verlaufen wird, das können Sie am besten mit unserem Live-Ticker verfolgen, wir werden Sie ab ungefähr 14.30 Uhr auf dem Laufenden halten.

Klar gibt es weiter unten auch die Sendetermine der Kollegen von Sky, ORF und SRF.





Strassen-GP von Baku

GP Europa 2016

Qualifying: Nico Rosberg (D), Mercedes

Rennen: Nico Rosberg (D), Mercedes



GP Aserbaidschan 2017

Qualifying: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Rennen: Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull Racing-Honda



GP Aserbaidschan 2018

Qualifying: Sebastian Vettel (D), Ferrari

Rennen: Lewis Hamilton (GB), Mercedes



GP Aserbaidschan 2019

Qualifying: Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Rennen: Valtteri Bottas (FIN), Mercedes



GP Aserbaidschan 2021

Qualifying: Charles Leclerc (MC), Ferrari

Rennen: Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing-Honda



GP Aserbaidschan 2022

Qualifying: Charles Leclerc (MC), Ferrari

Rennen: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda





Aserbaidschan-GP im Fernsehen

Freitag, 28. April

