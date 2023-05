Piero Ferrari: «Charles Leclerc wird noch zulegen»

Piero Ferrari, Sohn des legendären Firmengründers Enzo Ferrari, räumt ein, dass Charles Leclerc noch nicht über die Erfahrung von Max Verstappen verfügt. Der Monegasse sei aber so schnell wie der Champion, betont er.

Charles Leclerc musste sich nach dem fünften GP-Wochenende in Miami viel Kritik anhören, denn der Ferrari-Star flog gleich zwei Mal ab – einmal im zweiten Training und einmal im Qualifying. Die Experten waren sich hinterher einig: Der Monegasse muss seine Fehlerquote verringern, wenn er vorne mitspielen will.

GP-Veteran und «Sky Sports F1»-Experte Martin Brundle erklärte etwa: «Er macht eine Menge Ferrari-Teile kaputt und verschenkt Chancen.» Gleichzeitig betonte der Brite: «Er ist genauso schnell wie jeder andere, wenn nicht sogar der schnellste Fahrer, aber er scheint nicht zu wissen, wo seine Grenzen liegen.»

Das sieht auch Piero Ferrari so. Der Sohn des legendären Firmengründers Enzo Ferrari erklärte im «Autosprint»-Interview: «Charles hat den gleichen Speed wie Max Verstappen. Aber er hat weniger Erfahrung, wenn es um die Renneinsätze in der Formel 1 geht. Aber Leclerc kann und wird noch zulegen.»

Verstappen sei hingegen schon in Bestform. «Er ist unglaublich schnell und fuhr schon in der Formel 1 mit, als er noch keinen Führerschein für die Strasse hatte. Ich war dabei, als er in Barcelona seinen ersten GP-Sieg feierte. Danach hat er seine Fehler gemacht, auch er hatte seine Unfälle. Nun hat er in seinem jungen Alter bereits viel Erfahrung gesammelt und ist in Bestform», sagt Ferrari über den zweifachen Champion und WM-Leader aus dem Red Bull Racing-Team.

WM-Stand (nach 5 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1