Live-Ticker Spanien-GP: Fernando Alonso begeistert

​Der Asturier Fernando Alonso ist in Monaco zum ersten Mal seit Ungarn 2014 Zweiter geworden. Der 41-jährige Aston Martin-Fahrer will auf heimischem Boden seine eindrucksvolle Serie fortsetzen.

Als Fernando Alonso mit Renault zuerst zum GP-Sieger und dann zum Weltmeister 2005 und 2006 wurde, gab es in Spanien kein Halten mehr: Fernando erzeugte in seinem Land einen Boom, so wie er mehr als zehn Jahre zuvor in Deutschland von Michael Schumacher ausgelöst worden war.

Drei WM-Titel wie sein Idol Ayrton Senna – so wollte Fernando Alonso in Formel-1-Rente gehen. Daraus ist nichts geworden: In einer Mischung aus falschen Entscheidungen und Rennpech rann ihm ein Titel nach dem anderen durch die Finger.

Dabei könnte Alonso heute leicht fünffacher Champion sein. Doch 2007 liess der damalige McLaren-Teamchef Ron Dennis Neuverpflichtung Alonso und den jungen Lewis Hamilton so lange gegeneinander kämpfen, bis beim WM-Finale von Brasilien Kimi Räikkönen (Ferrari) den Titel abstaubte.

Während seiner fünf Jahre bei Ferrari schrammte Alonso zwei Mal knapp am Titel vorbei, 2010 und 2012. Mit etwas Glück hätte er dort die Titel 4 und 5 geholt. Unglaublich: Nur ein Punkt Rückstand auf den Weltmeister 2007, nur vier Punkte fehlten 2010, nur drei im Jahre 2012 – knapp zehn Punkte in diesen drei Saisons hätten also zu drei Titeln gereicht! Aber auch für Alonso gilt: Mit Hätte, Wenn und Aber gewinnt keiner.



Zu Zeiten von Renault und Ferrari hallte es jeweils ein Wochenende lang durch die Rennanlage Circuit de Barcelona-Catalunya: «Alooooonso! Aloooooonso!» brüllten die Fans minutenlang.



2023 sind Alonso und Ferrari-Fahrer Carlos Sainz eine Garantie für ausverkauftes Haus: Längst gibt es keine Eintrittskarten mehr für den Grossen Preis von Spanien. Alonso stand in fünf von sechs Rennen 2023 auf dem Siegerpodest, die Fans erwarten von ihm am kommenden Wochenende eine Fortsetzung.



Alonso ist heiss: In Monte Carlo hat er Rang 2 erobert, erstmals seit 2014 in Ungarn! Es ist die 103. Podestplatzierung von Fernando. Kein Formel-1-Fahrer hat mehr Rennen bestritten (362), keiner hat mehr davon beendet (287), keiner hat mehr Saisons bestritten (20), keiner mehr Rennrunden zurückgelegt (19504).



Alonso sagt: «Ich hatte einige Heimrennen, in Barcelona und auch in Valencia. Diese Rennwochenenden sind sehr speziell für mich, weil ich so viel Unterstützung von den Fans bekomme.»



«Ich kann mich an die WM-Jahre 2005 und 2006 erinnern, und auch 2007 waren die Tribünen in unserer Team-Farbe Blau getränkt, und alle haben mir die Daumen gedrückt – eine magische Atmosphäre. Es ist wie bei einem Fussballspiel, die Leute springen von ihren Sitzen hoch, wenn ich vorbei fahre, und schwenken ihre Flaggen. Im Auto siehst du das, und es fühlt sich gut an.»



Wie sich Quali und Rennen für Alonso und seine 19 Gegner entwickeln, das können Sie am besten mit unserem Live-Ticker verfolgen, natürlich haben wir für Sie wie immer auch die wichtigsten Termine der Fernsehsender zusammengefasst.



Dabei nicht vergessen: Sky wird das Rennen in Barcelona am Sonntag frei empfangbar auf seinem Sky Sport YouTube-Kanal zeigen – zusätzlich zur gewohnten Live-Übertragung und Berichterstattung auf Sky und WOW.





