Lewis Hamilton (Mercedes): Verwirrende Signale

​Wie verunsichert ist Lewis Hamilton? In Monaco sprach der Brite davon, wie er Spanien entgegenfiebere, um das wahre Potenzial des verbesserten Mercedes zu ergründen. Jetzt klingt das viel vorsichtiger.

Was sind die ganzen Verbesserungen am Mercedes-Rennwagen von Lewis Hamilton und George Russell wirklich wert? Selbst der siebenfache Weltmeister Hamilton scheint sich nicht sicher zu sein.

Nach dem Traditions-GP von Monaco hatte der 103-fache GP-Sieger festgehalten: «Ich habe gespürt, dass unsere Verbesserungen in die richtige Richtung gehen. Nun brenne ich darauf zu sehen, was damit auf einer Bahn wie Barcelona möglich ist.»

Aber am Circuit de Barcelona-Catalunya klingt das auffallend anders. Nun sagt der siebenfache Formel-1-Weltmeister: «Das ist nicht der Schritt nach vorne, den wir uns erhofft hatten. Es ist nur der erste Schritt auf einem Weg, der uns zurück an die Spitze bringen soll.»

«Was ich merke – ich kann mehr Vertrauen ins Auto aufbauen, ich kann das Fahrzeug mit einem besseren Gefühl in die Kurve werfen. Ich hoffe, das bestätigt sich hier. Wir haben auf dieser Strecke viele mittelschnelle und schnelle Kurven. Das sollte dem Auto entgegenkommen.»



«Wir müssen einen Schritt nach dem anderen tun. Ich will nicht negativ klingen, ich bin froh, haben wir diese Verbesserungen am Wagen.»



Aber der 38-Jährige sagt auch: «Ich weiss nicht so richtig, was ich fürs kommende Wochenende erwarten soll. Denn auch die Anderen machen ihre Autos schneller. Ich hoffe, wir können ihnen die Stirn bieten. Ich schätze, wir werden am Freitagabend schlauer sein.»