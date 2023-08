Timo Glock zu Max Verstappen: «Kein Kraut gewachsen» 07.08.2023 - 10:04 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Timo Glock sagt über Max Verstappen: «Er ist in jeder Hinsicht sehr, sehr dominant»

In Belgien eroberte Max Verstappen seinen achten GP-Sieg in Folge, der Red Bull Racing-Star hat 10 der 12 Grands Prix in dieser Saison für sich entschieden. Ein Ende der Dominanz ist nicht absehbar, sagt Timo Glock.