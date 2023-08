Christian Horner: «Solche Fahrer sind selten»

Die Red Bull-Nachwuchsschmiede half schon vielen Talenten, ihren Traum von der Formel 1 zu verwirklichen. Das weiss auch Christian Horner. Der Red Bull Racing-Teamchef sprich über die Zukunft des Red Bull Junior Teams.

Viele Rennställe betreiben mittlerweile ihr eigenes Nachwuchsprogramm, eine der erfolgreichsten und ältesten Talentschmieden ist aber das Red Bull Junior Team, das schon vielen Fahrern geholfen hat, die Karriereleiter bis in die Königsklasse des Motorsports zu erklimmen. Zu den erfolgreichsten Abgängern gehören etwa der vierfache Formel-1-Champion Sebastian Vettel und der aktuelle Weltmeister und WM-Leader Max Verstappen.

Aber im aktuellen Feld sind noch einige weitere ehemalige Mitglieder des Red Bull Junior Teams zu finden: Ferrari-Star Carlos Sainz gehörte einst zur Nachwuchstruppe von Red Bull, genauso wie Formel-1-Rückkehrer Daniel Ricciardo, Williams-Pilot Alex Albon, Alpine-Fahrer Pierre Gasly und natürlich auch das AlphaTauri-Duo Yuki Tsunoda und Daniel Ricciardo.

Auch aktuell kann sich die Nachwuchsmannschaft von Red Bull sehen lassen. Mit Jak Crawford, Enzo Fittipaldi, Isack Hadjar, Dennis Hauger, Ayumu Iwasa und Zane Maloney kämpfen gleich sechs Formel-2-Piloten aus dem Kader der Österreicher in der Formel 2 mit. Auch Liam Lawson, der in der Super Formula antritt, die beiden Formel-3- und GB3-Piloten Sebastian Montoya und Souta Arao und die Formel-4-Fahrer Arvid Lindblad und Enzo Deligny sowie das Kart-Talent Enzo Tarnvanichkul gehören dazu.

Dass gleich so viele von Red Bull unterstützte Fahrer auf höchster Nachwuchsstufe unterwegs sind, lässt vermuten, dass sich die Nachwuchstruppe in Zukunft stark ändern wird. Und Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner bestätigt im «ESPN Podcast»: «Ich denke, in Zukunft wird sich das Programm wieder etwas mehr auf die jüngeren Talente konzentrieren. Wir haben in diesem Jahr viele Fahrer in der Formel 2 und ich denke, das wird sich ausdünnen.»

Das Ziel bleibt das Gleiche – den Champion von morgen zu finden. Die ganz grossen Talente sind aber rar, wie Horner betont: «Ein Max Verstappen oder ein Sebastian Vettel ist nicht in jeder Saison dabei, solche Fahrer sind selten. Es geht also darum, die grossen Talente zu erkennen, wenn sie in Erscheinung treten.»

