Red Bull Racing-Gegner: Wieso Kopieren sinnlos ist

​Alpine hat den Konstrukteurs-Pokal 2023 auf dem sechsten Rang abgeschlossen, zwei Ränge schlechter als 2022. Gemäss Technikchef Matt Harman bringt es nichts, den Rennwagen von Red Bull Racing zu kopieren.

Für Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner steht fest: «Die höchste Anerkennung deiner Rivalen besteht darin, dass sie deinen Rennwagen kopieren.»

Nachdem RBR in der GP-Saison 2023 von 22 Läufen deren 21 gewonnen hat, dürfen wir davon ausgehen: In wenigen Wochen werden wir das eine oder andere Red Bull Racing-Abziehbild entdecken. Doch gemäss Matt Harman, Technikchef beim Formel-1-Rennstall Alpine, bringt Kopieren nichts.

Der Engländer sagt: «Wir haben verstanden, wieso der Red Bull Racing RB19 ein so hervorragendes Rennauto gewesen ist. Und wir glauben, wir haben auch begriffen, wieso bestimmte Elemente an anderen Fahrzeugen funktioniert haben. Wenn du solche Ansätze siehst, musst du nachvollziehen können, wieso die Ingenieure zu diesen Lösungen gekommen sind.»

«Aber letztlich ist es so: Wenn du die Rivalen nur kopierst, dann wirst du immer einen Schritt hinter ihnen sein. Wir lassen uns gerne inspirieren, aber wir müssen unseren eigenen Weg finden.»



«Bei der Entwicklung des neuen Fahrzeugs haben wir an 2024 und an 2025 gedacht. Denn 2026 werden wir eine neue Generation von Grand-Prix-Autos erhalten, und die aerodynamische Entwicklung dieser Renner wird viel Windkanalzeit erfordern. Du musst weiter voraus denken als sonst.»



Woran Matt Harman und seine Kollegen vorrangig gearbeitet haben: Das Modell A523 funktionierte zu inkonstant, vor allem auf Strecken, die wenig Abtrieb erfordern, also wo mit flachgestellten Flügeln gefahren wird, da schwächelten die Blauen. Stark hingegen war Alpine auf Pisten mit hohem Abtrieb – Esteban Ocon ging als Dritter in den Monaco-GP und eroberte im Rennen ebenfalls den dritten Platz. Pierre Gasly wurde im Regenrennen von Zandvoort Dritter.



Im Rahmen des WM-Finales von Abu Dhabi bilanzierte Alpine-Teamchef Bruno Famin: «Natürlich sind wir nicht dort, wo wir gerne sein würden. Aber die ganzen Änderungen zur Saisonmitte wurden eingeleitet, um mehr aus den Menschen zu holen. Die Leute sind freier, Vorschläge einzubringen. Wir waren in der ersten Saisonhälfte in vielen Belangen nicht mutig genug, das musste sich ändern. Und das zeigte sich auch bei der Punktebeute.»



«Wenn wir uns ansehen, wie hoch die Leistungsdichte in der Formel 1 ist, dann musst du an jedem GP-Wochenende das Beste aus den Menschen und dem Material holen. Und das haben wir nicht getan. Mir ist klar, dass wir bezüglich Infrastruktur und Fachwissen alle Grundlagen haben, um deutlich erfolgreicher zu sein. Das Talent ist da. Wir müssen es nur schaffen, dieses hohe Niveau an Begabung in ein besseres Rennauto umzusetzen.»





