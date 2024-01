FIA: Ex-Vettel-Ingenieur ist neuer Formel-1-Sportchef

​Die FIA hat einen neuen Sportchef für die Formel 1: Tim Malyon (45), langjähriger Ingenieur bei Red Bull Racing mit Sebastian Vettel, übernimmt von Steve Nielsen. Auch Tim Goss verlässt die FIA.

Der Autosport-Weltverband FIA hat einen neuen Sportchef für alle Einsitzerserien und damit auch für die Formel 1: Der in Kentville (Nova Scotia) geborene Kanadier Tim Malyon wird vor allem in der Genfer Rennleitung tätig sein. Er ist dem früheren Ferrari-Techniker Nikolas Tombazis unterstellt (FIA-Direktor für alle Einsitzer-Serien).

Der heute 45 Jahre alte Malyon arbeitete als Ingenieur beim weitgehend erfolglosen Formel-1-Rennstall von Jaguar und blieb im Team, als aus Jaguar F1 Anfang 2005 das neue GP-Team Red Bull Racing wurde.

Malyon war dabei ein Wegbegleiter von Sebastian Vettel, als RBR mit dem Heppenheimer vier Fahrer-WM-Titel in Folge gewinnen konnte und ebenso vier Mal den Konstrukteurs-Pokal.

2015 zog es Malyon zu Sauber (leitender Ingenieur an der Strecke), von dort in die DTM zu BMW, von dort wiederum zum Formel-E-Rennstall der Münchner.

2019 angelte sich die FIA diesen erfahrenen Mann, als Leiter von Forschung und Entwicklung, seit 2021 war er für alle Sicherheitsbelange der FIA-Rennserien verantwortlich. Er war auch wesentlich für den Aufbau des so genannten ROC zuständig (Remote Operations Control), einer Rennleitung, die von Genf aus den Kollegen am Rennplatz assistiert. Die Fachleute dort arbeiten ungefähr wie ein Videoschiri im Fußball.



Nikolas Tombazis: «Die Arbeit von Tim war elementar für die ROC, er hat die Datenanalyse optimiert, auch dank des Einsatzes von künstlicher Intelligenz. Er wird zudem ab jetzt eine führende Rolle bei der Entwicklung verbesserter Sportgesetze spielen.»



Der Deutsche Niels Wittich bliebt Formel-1-Rennleiter an den Grand-Prix-Schauplätzen.



Der bisherige FIA-Sportchef, der Engländer Steve Nielsen, verlässt seinen Posten Ende Januar 2024. Nochmals Nikolas Tombazis: «Steve hat uns um Umstrukturieren wesentlich geholfen. Wir sind sehr dankbar für seine Arbeit.»



Die FIA bestätigt weiter, dass der englische Techniker Tim Goss die FIA-Stelle als Technischer Direktor aufgibt. Der heute 60-jährige Goss hatte 2018 McLaren verlassen (nach 28 Jahren dort) und folgte bei der FIA Tombazis als leitender Techniker für den Einsitzersport, als der Grieche auf den Posten des Direktors befördert wurde. Goss arbeitete zuletzt am neuen Formel-1-Reglement, das ab 2026 gelten wird.



Es ist derzeit nicht klar, was Tim Goss zukünftig machen wird.





Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island