Felipe Massa: Alonso statt Hamilton zu Mercedes?

​Auch der langjährige Formel-1-Fahrer Felipe Massa hat die jüngsten Entwicklungen auf dem Transfermarkt beobachtet, mit Lewis Hamilton, der zu Ferrari zieht. Massa weiß, wen er holen würde.

2008 haben sie sich in Interlagos ein WM-Finale geliefert, gegen das jeder Hitchcock-Thriller eine Schlaftablette ist – Felipe Massa und Lewis Hamilton. Massa gewann das Rennen, aber Hamilton fuhr genügend Punkte ein, um sich den Titel zu krallen, Felipe reagierte damals in Größe und wurde der Champion der Herzen.

Mehr als 15 Jahre später haben wir eine ganz andere Konstellation: Felipe ist nach 269 Formel-1-Einsätzen längst in Rente gegangen, der inzwischen 42-jährige Brasilianer hat aber den Kontakt zum Sport nie verloren.

Und obiger Lewis Hamilton hat den ersten Paukenschlag des Formel-1-Jahres gesetzt: Am 1. Februar ist bekannt geworden, dass der Engländer ab 2025 für Ferrari antritt.

«Das habe ich nicht kommen sehen», gibt Massa offen zu, der bei Ferrari hervorragend vernetzt ist. Bei den Kollegen der Gazzetta dello Sport vertieft er: «Für mich schien klar zu sein, dass Lewis seine Karriere bei Mercedes abschließen würde.»

«Auf der anderen Seite – wenn wir uns betrachten, wie Mercedes in den vergangenen zwei Jahren abgeschnitten hat, und wenn wir gleichzeitig wissen, dass Lewis aus seiner Schwäche für Ferrari nie ein Geheimnis gemacht hat, dann ist der Wechsel an sich keine so große Überraschung mehr.«



«Ich kann aus seiner Entscheidung nur schlussfolgern, dass er nicht mehr daran glaubt, mit Mercedes an die Erfolge von früher anknüpfen zu können. Er brauchte wohl eine neue Herausforderung, und dazu ist jetzt der richtige Zeitpunkt.»



Die Frage liegt auf der Hand: Wie werden Lewis Hamilton und Charles Leclerc miteinander klarkommen?



Der elffache GP-Sieger Felipe Massa sagt dazu: «Charles muss sich vor niemandem fürchten. Er muss sich einfach nur auf seine Arbeit konzentrieren. Das Engagement von Lewis Hamilton ist eine tolle Sache, und natürlich wird das die Dynamik im Team ändern. Aber das kann für Charles auch eine zusätzliche Motivation sein. Es im gleichen Auto mit einem Hamilton aufzunehmen, das ist doch eine fabelhafte Herausforderung.»



Massa gibt zu bedenken: «Wenn Hamilton kommt, dann ist das für die Marke Ferrari ein toller Marketing-Turbo, aber gleichzeitig muss das Team verstärkt werden, Ferrari braucht hochkarätige Techniker und ein besseres Auto. Denn wenn der Wagen nichts taugt, dann wird auch Hamilton nicht gewinnen.»



Und was wird bei Mercedes passieren? Wer wird 2025 Nachfolger von Lewis Hamilton? Felipe Massa sagt: «Ich würde entweder Fernando Alonso holen oder den jungen Kimi Antonelli ins Auto setzen.»





