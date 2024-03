Nico Hülkenberg (Haas): «Da ist noch Luft nach oben»

Nico Hülkenberg vermutet: In Saudi-Arabien erwartet das Haas-Team eine grössere Herausforderung als noch beim Saisonauftakt in Bahrain

Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg kam beim Auftakt ins zweite Rennwochenende in Jeddah nicht über den 18. Platz hinaus. Der Deutsche gestand nach den zwei Trainingsstunden: «Das Auto fühlt sich nicht gerade super an.»

Nach dem Bahrain-GP, den Nico Hülkenberg auf dem 16. Platz beendet hatte, tröstete sich der Deutsche mit den Fortschritten, die sein Team in diesem Winter machen konnte. Das Auto sei in jeder Hinsicht besser als der Vorgänger, erklärte er lächelnd, und ergänzte trocken, dass dies aber auch nicht so schwer sei, schliesslich habe man im vergangenen Jahr wirklich keine gute Basis gehabt.

«Hülk» erklärte auch, dass man zunächst ein paar Rennen auf verschiedenen Streckentypen abwarten müsse, um sich ein Bild über das Kräfteverhältnis im Feld zu machen. Und er verwies auf die Tatsache, dass sich die Strecke in Jeddah deutlich vom Wüstenkurs in Bahrain unterscheide. Umso gespannter blickte das Team auf den Trainingstag in Saudi-Arabien.

Der erhoffte Fortschritt blieb aber aus, Hülkenberg beendete den Tag auf Platz 18, direkt hinter seinem Teamkollegen Kevin Magnussen. «Das ist ganz anders als Bahrain, ein anderer Rundkurs, der sich anders anfühlt», analysierte der 36-Jährige aus Emmerich nach getaner Arbeit. «Was das Programm angeht, lief es ganz gut, wir hatten keine Probleme. Aber das Auto fühlt sich nicht gerade super an, da ist also noch Luft nach oben, speziell auf einer schnellen Runde.»

«Ich denke aber auch, dass das Mittelfeld sehr hart umkämpft ist und Kleinigkeiten einen grossen Unterschied machen können», betonte Hülkenberg. «Das gehört zum normalen Lernprozess am ersten Tag, und ich hoffe, dass wir dann im Qualifying alles richtig hinbekommen werden. Aktuell sieht es aber eher nach einer grösseren Herausforderung als in Bahrain aus. Doch man kann nie wissen, wenn die Abstände so gering sind», fügte er an.

