Aki Ajo zu Pedro Acosta: «Speed und Pace sind stark»

Pedro Acosta fuhr bei beiden Moto2-Wintertests vor dem Saisonauftakt in Portimão die Bestzeit. Sein neuer Red Bull KTM Ajo-Teamkollege Albert Arenas komplettierte am Sonntag die Top-10.

Pedro Acosta beendete nach dem Privattest in Jerez auch den IRTA-Test in Portimão mit Bestzeit. In Abwesenheit des verletzten Moto2-Vizeweltmeisters Ai Ogura (Honda Team Asia) bewies der Jungstar aus dem Red Bull KTM Ajo Team, dass er zweifelsohne zu den großen Titelanwärtern für die am kommenden Wochenende beginnende WM-Saison 2023 zählt.

«Ich glaube, wir haben mit dem Team sehr gut gearbeitet. Mit der Basis, die wir hatten, wussten wir, wo die Probleme lagen und wie wir sie zu lösen oder daran zu arbeiten hatten», schilderte der 18-jährige Spanier, der vor seinem zweiten Jahr in der zweithöchsten Klasse steht. «Diese fünf Tage in Jerez und Portimão waren sehr gut, das Team hat hart gearbeitet und ich glaube, wir haben an den Aspekten gearbeitet, die mich im Vorjahr noch ein bisschen mehr gekostet haben. Ich bin bereit für das Rennen», schob der Moto3-Weltmeister von 2021 nach.

Teammanager Aki Ajo sieht es ähnlich: «Pedro geht in seine dritte Saison mit dem Team, er hat sich also auf andere Dinge konzentriert als in den vorangegangenen Jahren. Es ist sein zweites Moto2-Jahr, er hat viele Schritte nach vorne gemacht und hat sich weiterentwickelt. Sein Speed und seine Pace sind wirklich stark.»

Zum Neuzugang im Red Bull KTM Ajo Team, Albert Arenas, meinte der finnische Teambesitzer, der zuletzt mit Remy Gardner und Augusto Fernández zweimal in Folge den Moto2-Titel gewann: «Mit Albert haben wir auch im November begonnen, wir hatten also viele Tage, um auf der Strecke zu arbeiten und viele neue Dinge auszuprobieren. Er hat guten Speed gezeigt und ich muss sagen, dass seine Fortschritte sehr positiv sind.»

Nach Platz 3 am ersten Testtag in Portimão reihte sich Arenas am Sonntag zum Abschluss auf dem 10. Rang der kombinierten Zeitenliste ein. Der Moto3-Weltmeister von 2020 erklärte dazu: «Es waren drei Tage mit viel Arbeit, es war sehr intensiv. Wir hatten den ein oder anderen Rückschlag, aber ich habe das Limit gefunden. Das hat uns vielleicht ein bisschen eingebremst, aber wir haben viele Dinge ausprobiert.»

«Wir sind darauf fokussiert, uns weiter zu entwickeln und anzupassen, denn ich glaube, dass wir noch immer ein Stück Weg vor uns haben, aber wir sind nahe am richtigen Zusammenspiel aus Bike, Team und Fahrer», ist der 26-jährige Arenas eine Woche vor dem Saisonauftakt überzeugt.

Moto2-IRTA-Test Portimão, kombinierte Zeiten Sonntag (19.3.):

1. Acosta, Kalex, 1:41,907 min

2. Aldeguer, Boscoscuro, 1:41,979

3. Canet, Kalex, 1:42,091

4. Chantra, Kalex, 1:42,275

5. Lowes, Kalex, 1:42,281

6. Arbolino, Kalex, 1:42,290

7. Bendsneyder, Kalex, 1:42,334

8. Baltus, Kalex, 1:42,449

9. Dixon, Kalex, 1:42,487

10. Arenas, Kalex, 1:42,576

11. Salac, Kalex, 1:42,636

12. Gonzalez, Kalex, 1:42,780

13. Vietti, Kalex, 1:42,871

14. Ramirez, Forward, 1:42,882

15. Lopez, Boscoscuro, 1:42,893

16. Alcoba, Kalex, 1:42,933

17. Garcia, Kalex, 1:42,977

18. Van den Goorbergh, 1:43,121

19. Roberts, Kalex, 1:43,158

20. Tulovic, Kalex, 1:43,186

21. Foggia, Kalex, 1:43,300

22. Darryn Binder, Kalex, 1:43,427

23. Dalla Porta, Kalex, 1:43,631

24. Kelly, Kalex, 1:43,795

25. Gomez, Kalex, 1:43,859

26. Skinner, Kalex, 1:43,907

27. Nozane, Kalex, 1:44,362

28. Guevara, Kalex, 1:44,584

29. Sanchis, Forward, 1:44,862

Moto2-IRTA-Test Portimão, kombinierte Zeiten Samstag (18.3.):

1. Acosta, Kalex, 1:42,234 min

2. Canet, Kalex, 1:42,451

3. Lowes, Kalex, 1:42,780

4. Aldeguer, Boscoscuro, 1:42,858

5. Arbolino, Kalex, 1:42,865

6. Baltus, Kalex, 1:43,009

7. Chantra, Kalex, 1:43,042

8. Arenas, Kalex, 1:43,091

9. Bendsneyder, Kalex, 1:43,092

10. Dixon, Kalex, 1:43,144

11. Vietti, Kalex, 1:43,348

12. Roberts, Kalex, 1:43,530

13. Darryn Binder, Kalex, 1:43,643

14. Salac, Kalex, 1:43,650

15. Lopez, Boscoscuro, 1:43,724

16. Garcia, Kalex, 1:43,871

17. Ramirez, Forward, 1:43,887

18. Foggia, Kalex, 1:43,889

19. Alcoba, Kalex, 1:43,924

20. Van den Goorbergh, Kalex, 1:44,004

21. Dalla Porta, Kalex, 1:44,068

22. Gomez, Kalex, 1:44,209

23. Tulovic, Kalex, 1:44,350

24. Gonzalez, Kalex, 1:44,457

25. Kelly, Kalex, 1:44,826

26. Skinner, Kalex, 1:44,851

27. Sanchis, Forward, 1:45,290

28. Guevara, Kalex, 1:45,988

29. Nozane, Kalex, 1:46,362

Moto2-IRTA-Test Portimão, kombinierte Zeiten Freitag (17.3.):

1. Canet, Kalex, 1:42,681 min

2. Acosta, Kalex, 1:42,703

3. Arenas, Kalex, 1:42,970

4. Lowes, Kalex, 1:43,064

5. Bendsneyder, Kalex, 1:43,125

6. Baltus, Kalex, 1:43,144

7. Vietti, Kalex, 1:43,194

8. Aldeguer, Boscoscuro, 1:43,227

9. Gonzalez, Kalex, 1:43,319

10. Arbolino, Kalex, 1:43,323

11. Chantra, Kalex, 1:43,456

12. Salac, Kalex, 1:43,539

13. Dixon, Kalex, 1:43,614

14. Tulovic, Kalex, 1:43,725

15. Lopez, Boscoscuro, 1:43,765

16. Dalla Porta, Kalex, 1:44,053

17. Van den Goorbergh, Kalex, 1:44,112

18. Alcoba, Kalex, 1:44,120

19. Darryn Binder, Kalex, 1:44,306

20. Ramirez, Forward, 1:44,314

21. Garcia, Kalex, 1:44,415

22. Gomez, Kalex, 1:44,418

23. Roberts, Kalex, 1:44,685

24. Foggia, Kalex, 1:44,899

25. Kelly, Kalex, 1:45,402

26. Nozane, Kalex, 1:45,659

27. Sanchis, Forward, 1:45,673

28. Skinner, Kalex, 1:45,736

29. Guevara, Kalex, 1:46,687