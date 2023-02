Fabio Di Giannantonio: «2022 hatte ich keine Chance»

Fabio Di Giannantonio blickt dank eines Crew-Chief-Wechsels positiv auf seine zweite MotoGP-Saison. Beim Sepang-Test machte der Gresini-Ducati-Pilot als Siebter eine gute Figur und bekam einen Vorgeschmack auf 2023.

Nach einer holprigen Debütsaison in der Königsklasse 2022 hat Fabio Di Giannantonio einen für ihn wichtigen Schritt unternommen, um in diesem Jahr weiter vorne zu landen. Denn nachdem er 2022 mit einer unerfahrenen Crew arbeiten musste, erhält der Italiener des Gresini Ducati Teams in dieser Saison Unterstützung von Crew-Chief Frankie Carchedi, der 2020 mit Joan Mir den MotoGP-WM-Titel gewann.

«2022 hatte ich keine Chance, einen guten Job zu machen», verteidigte sich Diggia und erklärte: «Beim Valencia-Test und den drei Tagen in Sepang habe ich dank Frankie mehr gelernt als die gesamte Saison 2022. Er beobachtet sehr viel und bringt durch seine Erfahrung einige neue Ideen ein.» Als ausschlaggebenden Grund für seinen Optimismus gegenüber Carchedi nennt der 24-jährige Römer: «Er hat eine komplett andere Arbeitsweise. Dank ihm habe ich viele Bereiche entdeckt, in denen ich mich noch verbessern kann.»

In Mugello konnte Di Giannantonio 2022 mit der Pole-Position bereits ein Ausrufezeichen setzen, auch wenn es im Rennen schließlich nur für Platz 11 reichte. Seine diesjährigen Ziele formulierte der dreifache GP-Sieger dennoch nur wage: «Ich will die Zeit genießen, was mir seit dem Valencia-Test auch gelingt. 2022 habe ich mich gefühlt wie ein Moto2-Typ auf einem MotoGP-Bike. Jetzt sind wir Teil des Spiels. Ich denke, um ein gutes Ergebnis zu erzielen, muss man gute Arbeit leisten. Daher liegt mein Fokus aktuell darauf, einen guten Job zu machen, dann werden die Ergebnisse von selbst kommen.»

Beim Sepang-Test hielt sich der Italiener konstant in den Top-15 und landete am Ende in der kombinierten Zeitenliste mit 0,455 sec Rückstand auf Luca Marinis Bestzeit auf Rang 7. Im Vergleich zu seiner Bestzeit vom Freitag verbesserte er sich noch einmal um sieben Zehntelsekunden und umrundete den 5,543 km langen Sepang International Circuit in 1:58,344 min. Seine Qualifying-Zeit des Sepang-GP 2022 unterbot Di Giannantonio dabei um knapp eine Sekunde.

Auch wenn sich Diggia nach diesem Ergebnis gut gelaunt zeigte, weiß er, woran er bis zum Saisonstart in Portimão noch arbeiten muss. «Wir haben unseren Plan verfolgt. Ich habe keine Rennsimulation durchgeführt, da wir ein paar Dinge am Bike ausprobiert haben, die bislang noch nicht in Ordnung sind. Beim Set-up sind wir bereits auf einem guten Level, aber in Sachen Elektronik liegen wir noch etwas zu weit hinten. Sobald das alles passt, werden wir in Portimão eine Rennsimulation.»

Sepang-Test, kombinierte Zeiten (10. bis 12.2.):

1. Marini, Ducati, 1:57,889 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,080 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,147

4. Bastianini, Ducati, + 0,260

5. Martin, Ducati, + 0,315

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,418

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,455

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,474

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,496

10. Marc Márquez, Honda, + 0,777

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,812

12. Mir, Honda, + 0,895

13. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,908

14. Brad Binder, KTM, + 0,923

15. Oliveira, Aprilia, + 0,950

16. Zarco, Ducati, + 0,963

17. Quartararo, Yamaha, + 1,008

18. Miller, KTM, + 1,012

19. Rins, Honda, + 1,043

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,097

21. Nakagami, Honda, + 1,646

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,771

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,034

24. Bradl, Honda, + 2,546

25. Nakasuga, Yamaha, + 3,350



