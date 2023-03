Johann Zarco: «Speed der Spitze ist kein Problem» 26.03.2023 - 00:01 Von Philippe Soutter

© Fitti Weisse Johann Zarco

Für Johann Zarco war es im Sprint kein Problem, das Tempo der Top-Cracks zu halten. Das Problem sah er natürlich in seiner Startposition. Doch der Franzose will sich in kleinen Schritten dem Podium nähern.