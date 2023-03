Miguel OIiveira (7.): Podium und Bremspunkt verpasst

Lokalmatador Miguel OIiveira sicherte sich in Portimao bei seinem Einstand mit der Aprilia Rang 7 im Sprintrennen und trauerte der Gelegenheit auf einen Podiumsplatz jedoch nicht sonderlich nach.

Miguel Oliveira war im erstmals ausgetragenen Sprintrennen der MotoGP am Samstag in Portimao an der Algarve eingangs der letzten Runde unter dem Jubel seiner Landsleute auf P3 gekämpft. Im Ziel kam der Aprilia-Kundenpilot aus dem CryptoDATA-RNF-Team jedoch nur als Siebter an.

«Ich bin leider in Kurve 10 weit gegangen, ich habe im Windschatten der anderen Fahrer ein wenig den Bremspunkt verpasst. Es war dann schwer, überhaupt noch die Kurve zu bekommen. Ich bin hinaus bis auf den Grünstreifen geraten», berichtet der 28-jährige Portugiese nach seinem Aprilia-Renndebüt.

Zum ersten Sprintrennen der Geschichte sagt der fünffache MotoGP-Sieger in einer ersten Nachbetrachtung: «Man hat natürlich schon eine gewisse Vorbereitung auf das eigentliche Rennen. Man kennt den Windschatten-Effekt, man fährt die Reifen so richtig auf Temperatur. Es ist eine gute Chance zu üben.»

Und Miguel kündigte auch an: «Wir werden sicher ein paar Adaptionen vornehmen für den Sonntag.»

Zum Rennverlauf sagte Oliveira: «Klar bringt die kürzere Renndistanz mehr Manöver und damit auch mehr Risiko, das gleich zu Beginn eingegangen wird. Es ist aber auch eine Art der Risikominimierung. Man sollte sich aber vor Augen halten, dass es bei den Manövern nicht um ganz so viele Punkte geht.»

Der Portugiese mit dem abgebrochenen Zahnmedizin-Studium rechnet gleich vor: «Ich hätte Dritter werden können. Es ist aber auch in meinem Fall jetzt kein Drama, ob ich Dritter oder Siebter werde. Man verliert jetzt am Samstag nur vier Punkte. Es ist auch eine Art mentale Anpassung. Ich denke, dass mit fortlaufender Saison die Fahrer erkennen werden, dass es nicht notwendig ist, ganz so viel Risiko einzugehen und wie man weniger Risiko nimmt.»

MotoGP-Ergebnis Sprint, Portimão (25.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 12 Rdn in 19:52,862 min

2. Martin, Ducati, + 0,307 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 1,517

4. Miller, KTM, + 1,603

5. Viñales, Aprilia, + 1,854

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,106

7. Oliveira, Aprilia, + 2,940

8. Zarco, Ducati, + 5,595

9. Alex Márquez, Ducati, + 5,711

10. Quartararo, Yamaha, + 5,924

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 8,160

12. Brad Binder, KTM, + 8,384

13. Rins, Honda, + 11,288

14, Morbidelli, Yamaha, + 17,138

15. Nakagami, Honda, + 18,128

16. Di Giannantonio, Ducati, + 21,235

Stand Fahrer-WM nach 1 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 12 Punkte. 2. Martin 9. 3. Marc Márquez 7. 4. Miller 6. 5. Viñales 5. 6. Aleix Espargaró 4. 7. Oliveira 3. 8. Zarco 2. 9. Alex Márquez 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 12 Punkte. 2. Honda 7. 3. KTM 6. 4. Aprilia 5.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 12 Punkte. 2. Prima Pramac 11. 3. Aprilia Racing 9. 4. Repsol Honda 7. 5. Red Bull KTM 6. 6. CryptoDATA RNF 3. 7. Gresini Racing 1.