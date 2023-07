Luca Marini (Ducati): Zwischen Titelkampf und Heirat

Mooney-VR46-Ducati-Pilot Luca Marini hat in der Sommerpause alle Hände voll zu tun, während er sich darauf vorbereitet, in der zweiten Saisonhälfte seinen ersten MotoGP-Sieg zu erringen.

In seiner dritten Saison als MotoGP-Stammfahrer liegt Luca Marini nach acht Rennen auf einem beachtlichen sechsten WM-Rang und hat mit Platz 3 im Termas-Sprint und Rang 2 in Austin bereits zwei Podestplätze erreicht. «Es war ein positiver Start ins Jahr, da wir in jedem Rennen um die Top-5-Plätze gekämpft haben. Ich bin stolz auf unsere Fortschritte, denn im Vergleich zu 2022 haben wir uns stark verbessert. Wir arbeiten weiterhin fokussiert an einigen Details und meinem Fahrstil, das gibt mir viel Selbstvertrauen», resümierte der Italiener.

In der zweiten Saisonhälfte strebt der Fahrer des Mooney VR46 Racing Team jedoch nach mehr – er will seinen ersten Sonntagssieg auf der Ducati Desmosedici GP22 holen. Zuvor steht Marini und seiner Freundin Marta Vincenzi jedoch noch ein wichtiges Lebensereignis bevor.

Luca Marini fasst seine erste Saisonhälfte zusammen und gibt einen Ausblick auf die verbleibenden Rennen:

Größte Niederlage

«Am meisten ärgere ich mich über das Wochenende in Portimão. Ich war dort beim Vorsaison-Test sehr schnell und habe mir daher mehr erhofft. Ich liebe diese Strecke. Aber im dritten Training bin ich gestürzt und von da an lief es einfach nicht mehr.»



Zur Erinnerung, Marini hatte den Portimão-Test hinter Weltmeister Pecco Bagnaia als Zweiter beendet, in den Rennen des Portugal-GP stürzte der Italiener jedoch beide Male.

Das neue GP-Format

«Der Sprint ist etwas Neuartiges, aber gleichzeitig etwas Wunderbares. Ich liebe die Zweikämpfe, in denen man sich als der Stärkere beweisen muss. Natürlich ist das Wochenende aufgrund des Zusatz-Rennens schwieriger einzuteilen, da der Freitag nun bereits sehr wichtig ist. Wenn etwas schiefläuft, hast du nur wenig Zeit, dich davon wieder zu erholen.»

Titelkampf

«In jedem Rennen gibt es viele potenzielle Siegkandidaten. Auf technischer Ebene ist die Ducati den anderen Herstellern aktuell einen Schritt voraus, diesen Vorsprung müssen wir auch in der zweiten Saisonhälfte verteidigen. Pecco ist in einer sehr guten Form und daher der Titelfavorit, aber auch wir können kämpfen. Jeder strebt danach, ihm die Krone zu entreißen.»

Team-Meisterschaft

«Marco und ich sind zwei sehr starke Fahrer, die wiederum ein hoch professionelles Team hinter sich stehen haben. In der Garage herrscht zudem eine großartige Atmosphäre und der Kampf gegen Pramac Ducati um den Titel «bestes Kundenteam» ist im vollen Gange.»

Sommerpause

«Ich werde einige Tage mit meiner Freundin auf Ibiza verbringen, bevor ich zurück ins Training gehe. Am 21. Juli werden wir außerdem heiraten und am Monatsende noch ein paar entspannte Tage auf Capri verbringen.»

Ziele

«Ich will in jedem GP um das Podest kämpfen und ein Rennen gewinnen. Das wird nicht einfach, da das Niveau sehr hoch ist. Aber an jedem Wochenende kommen wir diesem Ziel näher.»

MotoGP-Ergebnisse, Assen (25. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 26 Rdn in 40:37,640 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,223 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,925

4. Brad Binder*, KTM, + 1,528

5. Martin, Ducati, + 1,934

6. Alex Márquez, Ducati, + 12,437

7. Marini, Ducati, + 14,174

8. Nakagami, Honda, + 14,616

9. Morbidelli, Yamaha, + 29,335

10. Augusto Fernández, KTM, + 33,763

11. Savadori, Aprilia, + 35,084

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 39,622

13. Bradl, Honda, + 42,504

14. Folger, KTM, + 45,609

– Di Giannantonio, Ducati, 8 Runden zurück

– Lecuona, Honda, 12 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 14 Runden zurück

– Bastianini, Ducati, 20 Runden zurück

– Viñales, Aprilia, 23 Runden zurück

– Quartararo, Yamaha, 24 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 24 Runden zurück

– Miller, KTM, 25 Runden zurück



*= ein Platz zurück («track limits»-Vergehen)

Ergebnisse MotoGP-Sprint Assen (24. Juni):

1. Bezzecchi, Ducati, 13 Rdn in 20:09,174 min

2. Bagnaia, Ducati, +1,294 sec

3. Quartararo, Yamaha, +1,872

4. Aleix Espargaró, Aprilia, +2,245

5. Brad Binder*, KTM, +4,582

6. Martin, Ducati, +5,036

7. Viñales, Aprilia, +5,876

8. Bastianini, Ducati, +10,102

9. Alex Márquez, Ducati, +10,525

10. Marini**, Ducati, +10,556

11. Miller, KTM, +11,191

12. Nakagami, Honda, +11,473

13. Zarco, Ducati, +15,439

14. Augusto Fernández, KTM, +17,754

15. Morbidelli, Yamaha, +19,508

16. Savadori, Aprilia, +19,664

17. Marc Márquez, Honda, +19,916

18. Raúl Fernández, Aprilia, +20,583

19. Oliveira, Aprilia, + 24,269

20. Lecuona, Honda, +24,727

21. Folger, KTM, +32,056

22. Bradl, Honda, +35,372

– Di Giannantonio, Ducati, 10 Runden zurück

*= erhielt 3 sec Strafe

**= erhielt 0,5 sec Strafe

WM-Stand nach 16 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 194 Punkte. 2. Martin 159. 3. Bezzecchi 158. 4. Binder 114. 5. Zarco 109. 6. Marini 98. 7. Miller 79. 8. Aleix Espargaró 77. 9. Quartararo 64. 10. Alex Márquez 63. 11. Morbidelli 57. 12. Viñales 56. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 42. 15. Nakagami 34. 16. Di Giannantonio 34. 17. Oliveira 27. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Savadori 9. 22. Folger 9. 23. Raúl Fernández 8. 24. Pirro 5. 25. Petrucci 5. 26. Mir 5. 27. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 285 Punkte. 2. KTM 153. 3. Aprilia 121. 4. Honda 89. 5. Yamaha 82.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 268 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 256. 3. Ducati Lenovo Team 222. 4. Red Bull KTM Factory Racing 193. 5. Aprilia Racing 133. 6. Monster Energy Yamaha 121. 7. Gresini Racing 97. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 51. 10. CryptoDATA RNF 39. 11. Repsol Honda 20.