Drei Giganten an der Spitze: Ist die Dominanz vorbei?

Die Superbike-WM 2023 verspricht extreme Leistungsdichte, es mischen so viele starke Piloten wie noch nie mit. Yamaha-Werksfahrer Andrea Locatelli ist einer jener, welche die Top-3 an der Spitze aufmischen wollen.

Seit 2019 geben in der Superbike-WM Alvaro Bautista (Ducati), Jonathan Rea (Kawasaki), Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Scott Redding den Ton an. Doch Redding, Vizeweltmeister und WM-Dritter auf Ducati in den Jahren 2020 und 2021, sitzt seit 2022 auf einer BMW, welche selten für die Top-3 gut ist.

Bleiben die drei Erstgenannten, die bei den meisten Rennen 2022 die Podestplätze unter sich ausmachten. Jeder von ihnen blieb seinem Team treu, die Voraussetzungen dieses Jahr sind also identisch.

Gehen wir nach den Wintertests, dann haben die Werksfahrer Michael Rinaldi (Ducati) und Andrea Locatelli (Yamaha) die Lücke zu den drei Giganten deutlich verringert. Sie werden deshalb von Experten immer öfter als regelmäßige Podiumskandidaten genannt.

Locatelli gewann 2020 in überragender Manier mit zwölf Siegen in 15 Rennen die Supersport-WM und wurde für 2021 von Yamaha in die Superbike-WM und direkt ins Werksteam befördert, wo er seither an der Seite von Razgatlioglu fährt.

Den Vorsaison-Test am Montag und Dienstag auf Phillip Island beendete der Italiener als Zweiter hinter Bautista und verlor lediglich 0,072 sec.

2021 eroberte Locatelli vier Podestplätze und wurde WM-Vierter, im Vorjahr mit einem zweiten und einem dritten Platz WM-Fünfter. Jetzt sieht er die Zeit gekommen, den Schritt aus der zweiten Reihe nach vorne zu machen.

«Das ist mein drittes Jahr in der Superbike-WM, ich habe mehr Vertrauen in das Motorrad», schilderte der 26-Jährige im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Seit meinem ersten Tag mit Yamaha versuche ich zu lernen und mich jeden Tag zu verbessern. Letzte Saison hatte ich zur Halbzeit Schwierigkeiten, zum Ende hin konnte ich mich davon aber etwas erholen. Während der Wintertests haben wir gut gearbeitet, ich versuche ständig, einen Schritt nach vorne zu machen und mich zu verbessern. Jetzt kenne ich das Motorrad und die Pirelli-Reifen – es ist an der Zeit. Natürlich werde ich versuchen zu kämpfen, um der Spitze näher zu kommen. Ich konnte bereits in meiner ersten Saison aufs Podium fahren. Wenn wir eine gute Grundabstimmung haben und alles unter Kontrolle ist, dann kann ich auch schneller fahren.»

Die überragenden Leistungen von Razgatlioglu auf der Yamaha werfen die Frage auf, ob man so extrem bremsen muss wie der Weltmeister von 2021, um aus der R1 alles herauszuholen.

«Toprak hat seinen eigenen Stil, er bremst brutal hart», hielt Locatelli fest. «Das ist eine seiner Stärken und macht ihn in den Rennen sehr stark. Wenn er von Bautista überholt wird, kontert er sofort und kann so mit ihm fahren. Sonst könnte Bautista womöglich davonfahren. Toprak hat Bautista etwas gestoppt, auch weil die Yamaha auf der Bremse gut ist. Daran arbeite auch ich. Letztlich muss ich aber auf der Bremse, in der Kurve und am Kurvenausgang besser werden. Ich kopiere Toprak nicht, versuche aber natürlich die Stärke auf der Bremse auszunützen, um etwas von dem gutzumachen, was wir an anderer Stelle verlieren.»