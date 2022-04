Lewis Hamilton gedemütigt: Spitze von Helmut Marko

Lewis Hamilton ist in Imola von Max Verstappen überrundet worden. Während Verstappen das relativ emotionslos sieht, gab es von Helmut Marko eine kleine Spitze in Richtung Hamilton.

Lewis Hamilton hat den Titelkampf nach dem vierten Saisonrennen abgehakt. Der Brite kommt mit dem Mercedes W13 nicht in Fahrt, er steckt selbst auch in einer Krise, sein Teamkollege George Russell liefert beständig ab und landete in allen Rennen in den Top 5.

Hamilton erlebte in Imola einen neuen Tiefpunkt, steckte im Rennen hinter Pierre Gasly fest und wurde nur 13. Hamilton hat auf den WM-Führenden Charles Leclerc 58 Punkte Rückstand.

«Das war ein Wochenende zum Vergessen», fasste Hamilton hinterher im «Sky Sports F1»-Interview zusammen, und erklärte mit Blick auf die WM: «Ich bin sicherlich nicht mehr im Titelkampf dabei, soviel steht fest. Das steht außer Frage, aber ich werde dennoch mein Bestes geben, um wieder nach vorne zu kommen.»

Eine seltene Szene sorgte für zusätzliche Brisanz: Hamilton wurde in der 40. Runde von Weltmeister Max Verstappen überrundet – die ultimative Demütigung für den Briten, der in der vergangenen Saison noch um den Titel fuhr.

Was sagt Verstappen zu dem Manöver? «Sie sind schon das ganze Jahr über langsam, also ist es nicht wirklich eine Überraschung», sagte Verstappen zu der generellen Performance von Mercedes.

Besondere Gefühle verspürt der Niederländer bei einer Überrundung seines letztjährigen Rivalen aber nicht, Hamilton zu überrunden mache ihm nicht mehr Spaß als andere Fahrer zu überrunden, so der Weltmeister: «Es ist, wie es ist.»

Einen Seitenhieb konnte sich dafür Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko nicht verkneifen. Er wurde von Sky Sports gefragt, was er denke, wie sich Hamilton gefühlt habe, als er vom Niederländer überholt wurde: «Ich meine, er wurde von uns überrundet. Vielleicht denkt er sich, er hätte letztes Jahr aufhören sollen», sagte Marko mit einem Grinsen.

Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)





WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1