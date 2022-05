Günther Steiner (Haas): «Das Auto ist ziemlich gut»

Haas-Teamchef Günther Steiner weiss, was sein Team tun muss, um den Dienstwagen von Mick Schumacher und Kevin Magnussen zu verbessern. Der Südtiroler spricht auch über das Rennen in Miami.

Nach den ersten vier Saisonläufen belegt das Haas-Team mit 15 Punkten den achten WM-Zwischenrang. Nachdem die US-Truppe von Gene Haas in Australien ohne Punkte geblieben war, sorgte Routinier Kevin Magnussen erneut für drei WM-Zähler. Mick Schumacher wartet noch auf seine ersten Punkte.

Die Zwischenbilanz von Teamchef Günther Steiner fällt dennoch positiv aus: «Ich glaube nicht, dass es irgendwelche besonderen Stärken oder Schwächen gibt, ich denke, das Auto ist insgesamt ziemlich gut.» Gleichzeitig betont er: «Offensichtlich haben wir im Hauptrennen in Imola nicht die Leistung erbracht, die wir uns gewünscht hatten, also müssen wir uns die Daten ansehen und sehen, wie wir die Reifen besser zum Arbeiten bringen.»

«Ich denke, das Auto ist im Allgemeinen ziemlich gut, wir müssen einfach weiter hart arbeiten und mehr Punkte holen», fordert der Südtiroler, der sich auf das anstehende Heimspiel seiner Mannschaft in Miami freut: «Es ist immer aufregend, zu Hause zu fahren, und jetzt, da wir ein zweites Rennen in Miami haben, ist es noch aufregender. Es liegt auch näher an unserem Werk in North Carolina.»

«Eine Show rund um das Rennen zu haben, ist eine grossartige Ergänzung und die Kombination aus beidem macht es für den Sport noch wertvoller. Aber das Hauptereignis sind immer die Rennen», ergänzt Steiner, der die Stadt Miami noch nie zuvor besucht hat.

«Leider war ich noch nie in Miami selbst, aber ich war schon einmal auf dem Homestead-Miami Speedway. Ich weiss, dass es eine ziemlich coole Stadt ist, und ich hätte gerne Zeit, sie zu besuchen, aber ich denke, dass wir das ganze Wochenende über sehr beschäftigt sein werden – mit einem spannenden Rennen und einer aufregenden Show. Also muss ich das Kennenlernen der Stadt auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, vielleicht wenn ich nicht mehr im Rennsport arbeite», sagt der 57-Jährige dazu.

