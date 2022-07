Sergio Pérez: «Kevin Magnussen kam mir in die Quere»

Red Bull Racing-Routinier Sergio Pérez schied im Qualifying auf dem Hungaroring unverschuldet im Q2 aus. Der 32-Jährige aus Guadalajara erzählte nach dem verfrühten Aus, was schief gelaufen ist.

Sergio Pérez hatte wie sein Red Bull Racing-Teamkollege Max Verstappen kein Glück im 13. Formel-1-Abschlusstraining des Jahres. Der Mexikaner, der im verregneten dritten Training nur elf Runden gedreht und den letzten Platz auf der nicht sehr repräsentativen Zeitenliste belegt hatte, startete mit dem 13. Platz im Q1 ins Qualifying.

Im Q2 wurde ihm dann früh eine Rundenzeit gestrichen, die er aber bald wieder zurückbekam. Doch da war es schon zu spät, wie er nach dem Aus berichtete. Pérez, der den Q3-Einzug nur um 71 Tausendstelsekunden verpasst hatte, berichtete: «Das Qualifying lief nicht wie erwartet. Ich musste im Q2 einen zweiten Reifensatz verwenden, weil meine erste Runde wegen der Missachtung der Streckengrenze gestrichen wurde.»

«Dann bekam ich meine Zeit zurück, aber da hatte sich das Ganze bereits auf meine Session ausgewirkt. Es war eine etwas seltsame Situation», seufzte der 32-Jährige, der auch beim zweiten Versuch, in die Hatz um die Top-10-Startplätze zu kommen, scheiterte. Dies geschah erneut unverschuldet.

«Als ich wieder in Fahrt kam, kam mir Kevin Magnussen in der zweiten Kurve in die Quere, so dass ich ein paar Zehntel verlor, weil ich weit ausholen musste und das meine ganze Runde beeinflusste. Leider konnte ich nicht sehr viel dagegen unternehmen», schilderte Pérez.

«Das war kein gutes Abschlusstraining für mich. Derzeit habe ich kein sehr gutes Gefühl im Auto», gestand der aktuelle WM-Dritte, der sich gleichzeitig tröstete: «Aber ich denke, im Rennen sollte ich ein besseres Tempo haben und ich hoffe, dass ich ein paar Positionen gutmachen und einige wichtige Punkte holen kann.»

Qualifying, Hungaroring

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,377 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,421

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,567

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,769

05. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,018

06. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:18,078

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,142

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,157

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:18,379

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,823

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,516

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:18,573

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:18,825

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,137

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:19,202

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:19,240

17. Alexander Albon (T), Williams, 1:19,256

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:19,273

19. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:19,527

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:19,570