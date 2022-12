Fernando Alonso: Aston Martin muss wie Kart sein

​Der zweifache Formel-1-Champion Fernando Alonso hat beim Nachsaisontest in Abu Dhabi die Arbeit bei Aston Martin begonnen. Technikchef Dan Fallows sagt, was der 32-fache GP-Sieger benötigt.

Aston Martin hat auch im zweiten Jahr des neuen Formel-1-Engagements nicht überzeugt: Siebter Platz im Konstrukteurs-Pokal, so wie 2021, aber in der GP-Saison 2022 wurden nur 55 Punkte eingefahren, im Jahr davor waren es noch 77.

Im Sommer hat Sebastian Vettel beschlossen, seine GP-Karriere zu beenden, dann ging es ganz schnell – kurz darauf unterzeichnete der zweifache Formel-1-Champion Fernando Alonso bei Aston Martin.

Es gehört zu den Aufgaben von Aston Martin-Technikchef Dan Fallows, dem Asturier ein Auto hinzustellen, mit dem sich der 32-fache GP-Sieger ideal entfalten kann. Fallows sagt auf der Aston Martin-Teamseite: «Wir sind zuversichtlich, dass wir mit dem Model AMR23 einen stattlichen Fortschritt machen werden.»

«Ich sage das im Wissen, dass wir wortwörtlich hunderte von Projekten laufen haben für Bereiche am Rennwagen, die verbessert werden. Dabei geht es nicht nur um die Form, es geht auch um das Gewicht oder die Verwindungssteifigkeit. All dies soll sicherstellen, dass unsere Fahrer ein besseres Werkzeug erhalten.»

Fallows ist klar, was auf Aston Martin zukommt: «Jeder weiss, dass Fernando Alonso nicht um den heissen Brei herumredet, wenn es darum geht, Probleme anzusprechen. Aber das ist hier nichts Neues. Auch Sebastian Vettel und Lance Stroll scheuen vor Kritik nicht zurück. Und das ist auch wichtig, denn wir brauchen diese Rückmeldungen, um ein besseres Auto zu bauen.»



Der Brite gibt zu: «Ich hatte noch nie mit Fernando gearbeitet, also bestand mein Wissen über seine Arbeit daraus, was Andere mir gesagt hatten. Der Spanier hat die grosse Gabe, seinen Wagen und die Grenzen davon ganz genau zu spüren. Und das kann ich auch über Max Verstappen sagen, mit dem ich früher bei Red Bull Racing gearbeitet habe. Max mag es, mit dem Rennwagen ständig am Limit zu balancieren, und genauso stimmten wir das Auto jeweils ab. Ich gehe davon aus, dass dies mit Fernando gleich sein wird.»



«Letztlich fahren Max und Fernando ihre Formel-1-Rennwagen wie Go-Karts. Das klingt für ein so hochgestochenes Fahrzeug ein wenig seltsam, aber es ist so. Also werden wir darauf zielen, Fernando ein Auto hinzustellen, dass sich genau so anfühlt.»



Wie sieht Dan Fallows den Aufstieg von Aston Martin? «Wir sind überaus ehrgeizig, aber es ist ein Riesenunterschied, sich im Mittelfeld zu behaupten oder um Siege ein Wörtchen mitreden zu können. Das dauert nicht Monate, sondern Jahre. Also müssen wir realistisch bleiben. Wir wollen nach vorne, aber uns ist bewusst, dass dies Zeit braucht. Wir müssen zuerst alle Puzzle-Teile an ihren richtigen Platz legen.»



«Für mich war ein ganz spannender Bestandteil der Erfolgsgeschichte Red Bull Racing immer die Art und Weise, wie sich alles aus Jaguar heraus entwickelt hat. Mit mehr finanziellen Ressourcen kamen mehr technische Möglichkeiten, es war bereichernd, diesen Weg mitzugehen. Was derzeit bei Aston Martin passiert, das fühlt sich ein wenig an wie in den ersten Jahren von Red Bull Racing.»





