Aktivisten sorgen für Gefahr: Für schuldig befunden

Konsequenzen für eine Gruppe von Klimaaktivisten: Die Mitglieder der Bewegung «Just Stop Oil» sind in Großbritannien schuldig gesprochen worden. Sie waren beim GP in Silverstone 2022 auf die Strecke gerannt.

Wie die BBC berichtet, wertet das Gericht dies als ein öffentliches Ärgernis. Demnach argumentierte die Staatsanwaltschaft, dass die vier Männer und zwei Frauen Piloten und Streckenpersonal gefährdet hätten.

Wie es heißt, war auf Videoausschnitten zu sehen, wie fünf Personen auf der Strecke sitzen und dann weggetragen werden.

Zu dem Zeitpunkt fuhren Yuki Tsunoda und Esteban Ocon an der Stelle vorbei, zum Glück wegen roten Flaggen deutlich langsamer. Denn der heftige Crash von Guanyu Zhou beim Start hatte für einen Rennabbruch gesorgt.

Die erwiderten vor Gericht, sie häten keine Gefahr für andere dargestellt. Sie wurden gegen Kaution freigelassen, das Urteil wird Ende März verkündet. Nach Angaben der BBC ist eine Gefängnisstrafe möglich.

Es ist nicht der erste Protest in Silverstone gewesen. 2020 verschafften sich Aktivisten der Umwelt-Organisation «Extinction Rebellion» illegal Zugang zur Silverstone-Strecke und rollten vor dem Start ein Plakat aus.

Unvergessen der frühere Geistliche Cornelius «Neil» Horan, der im britischen Grand Prix 2003 auf die Silverstone-Strecke rannte, um auf die Worte des Herrn aufmerksam zu machen (auf seinem Schild stand: «Lest die Bibel. Die Bibel hat immer Recht»). Das Einzige, was wirklich nah war, war sein eigenes Ende: Der Jaguar von Mark Webber verpasste den irren Priester nur um Haaresbreite.

Das Safety-Car musste auf die Bahn geschickt werden, um den Eindringling einzufangen. Held der Stunde war Streckenposten Stephen Green, der Horan mit einem gekonnten Ringergriff überwältigte. Horan wurde später für seine Aktion in Silverstone zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt.

