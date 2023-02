George Russell: «Drei Testtage reichen nicht»

In diesem Jahr werden die Teams vor dem Saisonstart nur drei Tage Zeit haben, um die Kinderkrankheiten ihrer neuen GP-Fahrzeuge auszumerzen. Das ist nicht genug, findet George Russell.

Der Formel-1-Saisonstart rückt immer näher und die Teams und Fahrer können es nicht erwarten, die Vorsaison-Testfahrten auf dem Wüstenkurs von Bahrain in Angriff zu nehmen, auf dem in der Woche danach auch der Saisonstart über die Bühne gehen wird.

Die Rennställe dürfen an drei Tagen mit einem Auto auf die Bahn, und das bedeutet, dass jedem Fahrer nur eineinhalb Tage bleiben, um sich auf die Saison vorzubereiten. Mercedes-Pilot George Russell findet, dass dies nicht genug ist, um sich auf die Saison vorzubereiten – obwohl er die ersten Kilometer im neuen Auto bereits nach der Enthüllung im Rahmen eines Filmtages absolvieren durfte.

In seiner Medienrunde, die er anlässlich der Enthüllung seines diesjährigen Dienstwagens gab, betonte der Brite: «Ich persönlich finde, dass drei Tage nicht genug sind. Aus Fahrer-Sicht bedeutet das nämlich, dass jedem Pilot nur eineinhalb Tage bleiben. Wir hatten das Glück, in der vergangenen Woche noch Reifentests absolviert zu haben.»

«Doch hätten wir diese nicht gehabt, dann hätten wir nach zwölf Wochen seit dem Saisonfinale in Abu Dhabi erst wieder ins Auto steigen können. Man stelle sich vor, dass Rafael Nadal so lange nicht Tennis spielen würde», beschwerte sich der 25-Jährige. «Drei Testtage mit zwei Autos wären wohl gut, und ich denke, das wäre ein guter Kompromiss, wenn man bedenkt, warum wir die Testtage limitieren.»

Mercedes-Technikchef Mike Elliott sieht das ähnlich. «Wenn wir bei den Tests nicht zuverlässig sind, haben wir nur eine sehr begrenzte Anzahl von Kilometern, um zu lernen. Wir werden auch nicht in der Lage sein, die tatsächliche Zuverlässigkeit des Autos zu messen, denn an drei Tagen wird man nicht sehr viel fahren können», betonte er.

«Diese Autos sind inzwischen so zuverlässig, dass man mehr als drei Tage braucht, um einige der Probleme wirklich zu erkennen», fügt der Ingenieur an, und stellt klar: «Zudem müssen wir unsere begrenzte Zeit so effizient wie möglich nutzen. Wir müssen so viel wie möglich erfahren, um herauszufinden, wie wir die beste Performance aus dem Auto herausholen und die Weiterentwicklung vorantreiben können.»

Formel 1 2023

Präsentationen

16. Februar: Alpine in London

Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format