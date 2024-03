Toto Wolff (Mercedes): «Wieso sollten wir das tun?»

Nachdem das Mercedes-Duo zum Bahrain-Auftakt das Tempo vorgegeben hatte, wurden Stimmen laut, das Werksteam von Toto Wolff habe beim Test sein wahres Tempo verschleiert. Der Teamchef reagierte darauf.

Bei den Testfahrten in Bahrain war Mercedes noch bescheiden unterwegs, die meisten Beobachter schätzten das Werksteam der Sternmarke als dritt- oder viertstärkste Kraft im Feld ein. Doch im zweiten Training am Donnerstag präsentierten sich Lewis Hamilton und George Russell in starker Form. Der siebenfache Weltmeister schaffte die 5,412 km lange Runde in 1:30,374 min. Sein Teamkollege blieb knapp zwei Zehntel langsamer und sicherte sich den zweiten Platz auf der Zeitenliste.

Das liess die Vermutung aufkommen, der Rennstall aus Brackley und Brixworth habe bei den Testfahrten eine Woche zuvor das eigene Tempo verschleiert. Doch das wollte Teamchef toto Wolff nicht bestätigen. Er erklärte in der FIA-Pressekonferenz: «Ich wünschte, wir würden unsere Performance verschleiern, aber wieso sollten wir das tun?»

«Ich denke, dass es wichtig ist, zu verstehen, wo wir stehen, in welchen Bereichen die Performance zu wünschen übrig lässt und in welchen das Auto gut ist. Deshalb haben wir den Test wie jeden anderen in Angriff genommen. Wir werden am Freitag sehen, wo wir genau stehen», fügte der Wiener an.

Wolff äusserte sich auch zu den Klagen von Russell, das Auto hüpfe wieder. Er erklärte: «Mit diesem Problem hatten wir nun schon ein paar Jahre lang zu kämpfen, aber ich würde sagen, das liegt auch an den aktuellen Regeln. Man kann das bis zu einem gewissen Grad auch bei anderen Autos beobachten, mal stärker und mal weniger. Aber man will diese Fahrzeuge natürlich so tief wie möglich legen, und das Bouncing kann dann eine Folge davon sein. Und wir haben auch gesehen, dass es stärker wird, je besser die Streckenverhältnisse sind und je schneller man fährt. Aber ich hoffe, wir haben ein paar Wege und Mittel gefunden, das so gut wie möglich auszumerzen.»

2. Training, Bahrain

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,374 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,580

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,660

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,769

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,784

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,851

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:30,884

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,891

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,113

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,115

11. Alex Albon (T), Williams, 1:31,333

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:31,516

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:31,715

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,764

15. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:31,881

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,951

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:32,001

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:32,027

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:32,048

20. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,608





1. Training, Bahrain

01. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:32,869 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,901

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:33,113

04. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:33,183

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,193

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33,238

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:33,251

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,268

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,302

10. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:33,354

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:33,385

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33,413

13. Alex Albon (T), Williams, 1:33,583

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,868

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:33,923

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:34,213

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34,807

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,144

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:37,477

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:37,938