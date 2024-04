Christian Horner: «Eine grossartige Teamleistung»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner durfte sich in Japan wieder über einen Doppelsieg von Champion Max Verstappen und Sergio Pérez freuen. Für den Briten ist klar: Das ganze Team hat ein dickes Lob verdient.

Die Japan-Statistik von Red Bull Racing kann sich sehen lassen: Sieben Mal konnte das Team aus Milton Keynes auf dem anspruchsvollen Suzuka Circuit triumphieren: Mit Sebastian Vettel gewann das Team 2009, 2010, 2012 und 2014 den Japan-GP, ab 2022 triumphierte Max Verstappen jedes Jahr auf der Achterbahn, die sich bei den Fahrern, Fans und Fahrerlager-Dauergästen besonders grosser Beliebtheit erfreut. Der WM-Leader drehte diesmal auch die schnellste Rennrunde.

Und in diesem Jahr durfte Red Bull Racing sogar den Doppelsieg feiern, denn Sergio «Checo» Pérez machte das Glück mit dem zweiten Platz perfekt. Den Grundstein dafür legten der Niederländer und der Mexikaner bereits mit einer starken Qualifying-Leistung, die es ihnen erlaubte, sich die erste Startreihe zu sichern.

Teamchef Christian Horner zählte strahlend auf: «Das war eine grossartige Teamleistung. Wir haben die Runde gedreht, den ersten und zweiten Platz geholt, den schnellsten Reifenwechsel vorgenommen und führen die Meisterschaft mit beiden Fahrern an der Spitze an. Das war also eine grandiose Vorstellung, auf die wir sehr stolz sind, denn das hier ist das Heimrennen unseres Motoren-Partners Honda.»

«Max hat das Rennen kontrolliert. Er zog gleich weg und konnte seine Reifen gut schonen. Und Checo hat hier auch eine tolle Leistung gezeigt, seine Qualifying-Performance war schon sehr gut, besser als zuvor in seiner Karriere. Und er zeigte eine fantastische Leistung im Rennen. Es war in jeder Hinsicht ein brillantes Rennen, alle im Team haben eine grossartige Arbeit abgeliefert, und das ist natürlich wunderbar», schwärmte der Brite.

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:54:23,566 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,535 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,866

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +26,522

05. Lando Norris (GB), McLaren, +29,700

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +44,272

07. George Russell (GB), Mercedes, +45,951

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +47,525

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +48,626

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Elektrik

Alex Albon (T), Williams, Crash

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Crash

WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 77 Punkte

02. Pérez 64

03. Leclerc 59

04. Sainz 55

05. Norris 37

06. Piastri 32

07. Russell 24

08. Alonso 24

09. Hamilton 10

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 141 Punkte

02. Ferrari 120

03. McLaren 69

04. Mercedes 34

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0