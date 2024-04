Formel-1-Fans: Geständnis von Daniel Ricciardo 16.04.2024 - 09:21 Von Vanessa Georgoulas

© Motorsport Images Daniel Ricciardo verteilt nicht immer Autogramme, wenn er auf seine Fans trifft

Die GP-Stars werden seit dem Formel-1-Boom, den die Netflix-Serie «Drive to Survive» ausgelöst hat, immer öfter auf der Strasse erkannt, so auch Daniel Ricciardo. Der Australier gesteht: Manchmal flunkert er die Fans an.