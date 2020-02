Moto3

Honda-Pilot Filip Salac mit Tagesbestzeit

Honda hat das Hersteller-Duell gegen KTM am zweiten IRTA-Testtag der Moto3-Klasse klar für sich entschieden, denn die Japaner belegten in Katar am Samstag die ersten sechs Plätze. Filip Salac sicherte sich die Bestzeit.

Honda-Pilot Filip Salac (Snipers Team) hat am zweiten IRTA-Testtag der Moto3-Klasse die Tagesbestzeit in Katar geholt und mit einer Zeit von 2:04,892 min die schnellste Runde von Marken-Kollege Gabriel Rodrigo vom Vortag um sieben Zehntelsekunden unterboten. Im Duell zwischen dem japanischen Hersteller und KTM hinterließ Honda den deutlich stärkeren Eindruck, obwohl die Österreicher am Morgen in Person von Raul Fernandez noch in Führung lagen. Zum Rundenrekord von Aron Canet, der diesen 2019 aufstellte, fehlen derzeit noch etwas mehr als 0,3 sec.

Seine ersten Runden auf dem 5,380 langen Losail International Circuit drehte Romano Fenati vom Max Racing Team mit seiner Husqvarna. Der Italiener, der bisher elf Mal ganz oben auf dem Podest stand, fiel am Freitag aufgrund von Grippesymptomen aus. Der Verdacht des Corona-Virus bewahrheitete sich nicht.

Ai Ogura, der beim Test in Jerez noch ganz vorne lag, kam nicht über den elften Platz hinaus und blieb 1,095 sec hinter dem Tschechen Salac. Besser als noch am Freitag lief es für die Red Bull-KTM-Fahrer Fernandez (8.), Deniz Öncü (10.), Kaito Toba (14.) und Ayumu Sasaki (15.).

Auf den letzten drei Plätzen in der kombinierten Zeitenliste stehen der Schweizer Jason Dupasquier, Maximilian Kofler aus Österreich und der Deutsche Dirk Geiger (alle KTM), der die ersten fünf Grand Prix an der Seite von Kofler fahren wird. Geiger hatte am Freitag noch über sechs Sekunden Rückstand. Am Samstag reduzierte er den Rückstand auf 4,958 sec.

IRTA-Test Losail, Moto3, 29. Februar

1. Salac, Honda, 2:04,892 min

2. Foggia, Honda, 2:05,477, + 0,585 sec

3. Rodrigo, Honda, 2:05,487, + 0,595

4. Masia, Honda, 2:05,540, +0,648

5. Suzuki, Honda, 2:05,592, +0,700

6. Arbolino, Honda, 2:05,642, +0,750

7. Arenas, KTM, 2:05,725, +0,833

8. Fernandez, KTM, 2:05,798, +0,906

9. Garcia, Honda, 2:05,928, + 1,036

10. Öncü, KTM, 2:05,937, + 1,045

11. Ogura, Honda, 2:05,987, + 1,095

12. McPhee, Honda, 2:06,130, + 1,238

13. Alcoba, Honda, 2:06,250, + 1,358

14. Toba, KTM, 2:06,335, + 1,443

15. Sasaki, KTM, 2:06,390, + 1,498

16. Antonelli, Honda, 2:06,557, + 1,665

17. Pawi, Honda, 2:06,573, + 1,681

18. Migno, KTM, 2:06.594, + 1,702

19. Lopez, Husqvarna, 2:06,660, + 1,768

20. Nepa, KTM, 2:06,786, + 1,894

21. Rossi, KTM, 2:06,802, + 1,910

22. Fenati, Husqvarna, 2:06,820, + 1,928

23. Kunii, Honda, 2:06,820, + 1,938

24. Yamanaka, Honda, 2:06,935, + 2,043

25. Binder, KTM, 2:06,057, + 2,065

26. Pizzoli, KTM, 2:07,039, + 2,147

27. Vietti, KTM, 2:07,056, + 2,164

28. Tatay, KTM, 2:07,437, + 2,545

29. Dupasquier, KTM, 2:07,462, + 2,570

30. Kofler, KTM, 2:07,609, + 2,717

31. Geiger, KTM, 2:09,850, + 4,958