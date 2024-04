Jerez: Holgado-Sturz, Pole für David Alonso (CFMOTO)

Das Q2 der Moto3-Klasse auf dem Circuito de Jerez war ein weiterer Erfolg für CFMOTO-Fahrer David Alonso. Der Kolumbianer holte die Pole-Position vor David Muñoz und Colin Veijer. Schwerer Sturz von WM-Leader Holgado.

Bei angenehmen 19 Grad Außentemperatur und 30 Grad auf dem Asphalt ging es für die Piloten der Moto3-Klasse am Samstagnachmittag in Jerez auf die Strecke. Weil am Vormittag Regen die Session bestimmte, entschieden die Zeiten vom Freitagnachmittag über den direkten Einzug in Q2, denn die Top-14 der kombinierten Zeiten aus Practice 1 und 2 sind automatisch im Kampf um die Pole-Position dabei.

Pünktlich zum Qualifying 1 der kleinsten WM-Klasse war die Piste wieder fast vollständig abgetrocknet, nur wenige kleine nasse Stellen abseits der Ideallinie waren noch auf dem Asphalt der 4,2 km langen Strecke zu sehen. Die Top-4 der Session schafften noch den Sprung ins zweite Qualifying: Angel Piqueras (Honda), Nicola Carraro (KTM), Filippo Farioli (Honda) und Adrian Fernandez (Honda). Noah Dettwiler beendete Q1 auf seiner KTM auf Platz 9. Im freien Training am Morgen fuhr der Schweizer noch auf den starken achten Rang. Nun bleibt ihm nur Startplatz 23 am Sonntag.

Das zweite Qualifying begann mit einem Sturz von WM-Leader Dani Holgado in Kurve 5. Der GASGAS-Pilot musste unter Schmerzen aus dem Kiesbett begleitet werden, nachdem ihn ein Highsider von seinem Bike geworfen hatte. Der Spanier konnte keine gezeitete Runde fahren. Unterdessen übernahm David Alonso auf seiner CFMOTO die Führung nach sechs Minuten mit einer Zeit von 1:46,431 min.

Zur Halbzeit der 15-minütigen Session lautete die Reihenfolge: 1. Alonso. 2. Colin Veijer. 3. Ryusei Yamanaka. 4. Joel Kelso. 5. David Muñoz. Dann übernahm Husqvarna-Fahrer Colin Veijer die Führung. Der Niederländer aus dem Team Liqui Moly Husqvarna Intact GP fuhr 0,2 Sekunden schneller als Alonso, der das ganze Wochenende bisher dominierte.

Fünf Minuten vor dem Ende stürzte Holgados Teamkollege Jacob Roulstone in der gleichen Kurve wie sein GASGAS-Kollege. Auch er musste nach einem Highsider gestützt werden. Der Moto3-Rookie hatte sich als Zweiter für das Q2 qualifiziert.

David Alonso verbesserte seine Zeit nach 13 Minuten auf eine Zeit von 1:45,232 min und übernahm damit erneut Platz 1. Hinter dem Kolumbianer drehten einige Piloten auf: Kelso, Joel Esteban, Ryusei Yamanaka und Adrian Fernandez verbesserten alle ihr Zeiten. Auch Ivan Ortola (KTM) gelang nochmal eine Verbesserung seiner besten Rundenzeit.

Am Ende gelang Alonso aber noch eine weitere Steigerung. Der CFMOTO-Fahrer aus dem Team Aspar fuhr mit 1:44,954 min auf die Pole-Position in Jerez – seine zweite Karriere-Pole. Hinter ihm kamen David Muñoz (KTM) und Colin Veijer in Startreihe 1 für das Rennen über 19 Runden am Sonntag (Start um 11 Uhr MESZ).

In der zweiten Reihe landeten Kelso (KTM), Yamanaka (KTM) und Honda-Pilot Angel Piqueras. Ivan Ortola, Joel Esteban, Tatsuki Suzuki und Nicola Carraro komplettierten die Top-10. Für die beiden Fahrer aus dem Tech3-Team blieb nur die sechste Startreihe im Moto3-Rennen: Startplatz 17 für Jacob Roulstone, Position 18 für Dani Holgado.

Ergebnis Moto3 Jerez, Q2 (27. April):

1. Alonso, CFMOTO, 1:44,954 min

2. Muñoz, KTM, + 0,220 sec

3. Veijer, Husqvarna, + 1,059

4. Kelso, KTM, + 1,099

5. Yamanaka, KTM, + 1,198

6. Piqueras, Honda, + 1,523

7. Ortola, KTM, + 1,541

8. Esteban, CFMOTO, + 1,646

9. Suzuki, Husqvarna, + 1,843

10. Carraro, KTM, + 2,009

11. Nepa, KTM, + 2,064

12. Adrian Fernandez, Honda, + 2,198

13. Ogden, Honda, + 2,228

14. Ricardo Rossi, + 2,412

15. Farioli, Honda, + 2,607

16. Almansa, Honda, + 2,649

17. Roulstone, GASGAS, keine Zeit

18. Holgado, GASGAS, keine Zeit

Ergebnis Moto3 Jerez, Q1 (27. April):

1. Piqueras, Honda, 1:47,823 min (Q2)

2. Carraro, KTM, + 0,241 sec (Q2)

3. Farioli, Honda, + 0,426 (Q2)

4. Adrian Fernandez, Honda, + 0,473 (Q2)

5. Bertelle, Honda, + 0,583

6. Lunetta, Honda, + 0,756

7. Furusato, Honda, + 0,828

8. Whatley, Honda, + 1,380

9. Dettwiler, KTM, + 1,405

10. Perez, KTM, + 1,700

11. Buasri, Honda, + 2,517

12. Zurutuza, KTM, + 3,637