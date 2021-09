Alex Rins (Suzuki, Crash): «Zum Glück unverletzt» 21.09.2021 - 07:26 Von Otto Zuber

© Gold & Goose Vor seinem Sturz war Alex Rins schnell unterwges

Suzuki-Werkspilot Alex Rins musste in Misano eine bittere Pille schlucken. Der Spanier stürzte in der ersten Kurve der 18. Rennrunde und erklärte hinterher: «Ich bin okay, aber auch sehr enttäuscht.»