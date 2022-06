Jack Miller (Ducati/4.): «Es war mehr Stress»

Ducati-Regenkünstler Jack Miller (27) spricht nach dem ersten MotoGP-Trainingstag bei der Dutch TT von Assen über die Fahrverhältnisse bei nasser Piste.

Jack Miller hatte nach dem ersten Tag auf dem «TT Circuit van Drenthe» einiges zu erzählen. Der Aussie war am Vormittag bei gefluteter Piste Schnellster. In der Addition der Zeiten wurde es für «Jack Ass» am Nachmittag P4, nachdem Aleix Espargaró aufgrund eines technischen Vergehens ans Ende des Klassements gerutscht war.

Dem 27-jährigen Australier fehlten am Ende 0,559 Sekunden auf die Tagesbestzeit von Teamkollege Francesco «Pecco» Bagnaia. «Es war natürlich mehr Stress heute und man hat ein paar Schrecksekunden», bekennt Jack. «Bevor ich das erste Mal in die Box fuhr, gab es viel Aquaplaning. Einige Kurven sind überhöht. Die Löcher sind mit Wasser gefüllt.»

Miller weiter: «Alles andere war fantastisch. Aquaplaning kann man nicht vermeiden, dass weiß man ja vom Autofahren. Da kann man nichts dagegen tun, wenn es auftritt. Aber der Grip war gut. Die Zeiten waren wirklich schnell heute», stellt Miller fest.

«Innen in den Kurven gab es Aquaplaning. Es hat wirklich stark geregnet, dann aber auch recht schnell aufgetrocknet. Am Ende haben wir die Slicks reingesteckt, um zu verstehen, wie es damit läuft. Wir konnten am Ende richtig Druck machen. Ich bin recht happy mit dem Tag. Das Bike funktioniert gut.»

Bagnaia lobte das verbesserte Handling der GP22, vor allem aufgrund der Verkleidung. «Es ist definitiv eine Verbesserung, seit wir zuletzt hier waren», bestätigte Miller. «Wir haben am Set-up noch wenig geändert seit Deutschland und dem Barcelona-Test. Der Rest war wirklich gut. Es ist eine Piste, wo man in den schnellen Kurven wirklich die Linie halten muss – es ist ähnlich wie im Curvone in Misano. Unser altes Bike war da schwerer zu fahren – jetzt geht das klar einfacher.»

MotoGP, Assen, kombinierte Zeiten nach FP2 (24. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 1:33,274 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,305 sec

3. Rins, Suzuki, + 0,337

4. Miller, Ducati, + 0,559

5. Mir, Suzuki, + 0,625

6. Viñales, Aprilia, + 0,664

7. Brad Binder, KTM, + 0,853

8. Zarco, Ducati, + 1,012

9. Bezzecchi, Ducati, + 1,038

10. Bastianini, Ducati, + 1,042

11. Nakagami, Honda, + 1,230

12. Marini, Ducati, + 1,262

13. Alex Márquez, Honda, + 1,325

14. Dovizioso, Yamaha, + 1,376

15. Oliveira, KTM, + 1,402

16. Martin, Ducati, + 1,549

17. Morbidelli, Yamaha, + 1,554

18. Pol Espargaró, Honda, + 1,560

19. Di Giannantonio, Ducati, + 1,628

20. Savadori, Aprilia, + 1,807

21. Gardner, KTM, + 1,948

22. Darryn Binder, Yamaha, + 2,297

23. Bradl, Honda, + 2,677

24. Fernández, KTM, + 2,952

– Aleix Espargaró*, Aprilia, + 8,086



*= letzter Run gestrichen (technisches Vergehen) und damit nicht innerhalb der 105-Prozent-Regel

MotoGP-Ergebnis, Assen, FP1:

1. Miller, Ducati, 1:42,589 min

2. Mir, Suzuki, + 0,109 sec

3. Pol Espargaró, Honda, + 0,302

4. Alex Márquez, Honda, + 0,370

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,441

6. Oliveira, KTM, + 0,502

7. Rins, Suzuki, + 0,527

8. Zarco, Ducati, + 0,561

9. Martin, Ducati, + 0,600

10. Viñales, Aprilia, + 0,828

11. Bagnaia, Ducati, +0,835

12. Di Giannantonio, Ducati, + 0,892

13. Binder, KTM, + 0,925

14. Bezzecchi, Ducati, + 0,953

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,135

16. Nakagami, Honda, + 1,229

17. Quartararo, Yamaha, + 1,659

18. Bradl, Honda, + 1,676

19. Fernández, KTM, + 1,696

20. Darryn Binder, Yamaha, + 2,013

21. Dovizioso, Yamaha, 2,236

22. Savadori, Aprilia, + 2,379

23. Gardner, KTM, + 2,693

24. Marini, Ducati, + 2,803

25. Bastianini, Ducati, + 3,857